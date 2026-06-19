تفوق دائم على الآسيويين.. أرقام مكسيكية جديدة في ليلة التأهل

بات المنتخب المكسيكي أول المتأهلين إلى الدور الثاني في كأس العالم 2026، بعدما حقق فوزا ثمينا على كوريا الجنوبية بهدف دون رد، مساء الخميس، ليضمن العبور إلى الأدوار الإقصائية من البطولة.

وجاء هدف المباراة الوحيد بعد خطأ فادح من حارس مرمى كوريا الجنوبية كيم سيونغ-غيو، الذي منح لويس رومو فرصة التسجيل، ليقتنص منتخب "إل تري" انتصارا صعبا في مواجهة شهدت إثارة كبيرة على ملعب مدينة غوادالاخارا.

أرقام جديدة

حقق المنتخب المكسيكي 3 انتصارات متتالية في كأس العالم للمرة الأولى: مباراته الأخيرة في بطولة 2022 ضد المملكة العربية السعودية، ثم المباراتين الافتتاحيتين في نسخة 2026 ضد جنوب أفريقيا وكوريا الجنوبية.

لأول مرة في تاريخ كأس العالم يصبح المنتخب المكسيكي أول فريق يتأهل إلى الأدوار الإقصائية، وقد تأهل من دور المجموعات في ثماني من مشاركاته التسع الأخيرة في البطولة، ولم يفشل إلا في مونديال 2022.

تفوق على الآسيويين

حقق المنتخب المكسيكي الفوز في جميع مبارياته الست ضد منتخبات آسيوية في بطولات كأس العالم، ومع ذلك، فهذه المرة الثانية فقط التي يحافظ فيها على نظافة شباكه أمام هذه المنتخبات، وكلتاهما على أرضه، بعد فوزه 1-0 على العراق في عام 1986.

أصبح لويس رومو ثاني أكبر لاعب مكسيكي يسجل هدفا في أول مشاركة له في كأس العالم، بعمر 31 عاما و13 يوما، ولا يتفوق عليه سوى ريكاردو بيلايز، الذي سجل أيضا هدفا ضد كوريا الجنوبية في عام 1998 بعمر 35 عاما و91 يوما.

ثلاث من آخر أربع مرات سجلت فيها المكسيك الهدف الأول في مباراة بكأس العالم كانت ضد فرق آسيوية، فبالإضافة إلى مباراة اليوم حدث ذلك بمواجهة السعودية في عام 2022 وكوريا الجنوبية في عام 2018.

شباك نظيفة

يُعد راؤول رانخيل ثاني حارس مرمى للمكسيك يحافظ على نظافة شباكه في أول مباراتين له في كأس العالم، بعد غييرمو أوتشوا في عام 2014.

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هذه هي المرة الـ13 على التوالي التي ينهي فيها المنتخب المكسيكي الشوط الأول من مباراة في كأس العالم دون أن تهتز شباكه، آخر مرة استقبل فيها هدفا كانت في مونديال 2010، خلال خسارته 1-3 أمام الأرجنتين.

خافيير أغيري أول مدرب من دول الكونكاكاف يدير 10 مباريات في كأس العالم، بأربع مباريات في عام 2002، وأربع مباريات في عام 2010، ومباراتين حتى الآن في عام 2026.

مدينة الأهداف

هذه هي المباراة الـ19 في كأس العالم التي تُقام في غوادالاخارا، وقد شهدت كل مباراة من هذه المباريات تسجيل هدف واحد على الأقل، وهو أكبر عدد من مباريات كأس العالم التي تُقام في مدينة لم تشهد قط تعادلا سلبيا، متجاوزة بذلك مونتيفيديو (18 مباراة).

ووفقا لشبكة "أوبتا" استحوذ منتخب كوريا الجنوبية على الكرة بنسبة 58% أمام المكسيك و61% أمام التشيك، وهذه هي المرة الثانية منذ 1966 التي يحقق فيها المنتخب الآسيوي نسبة استحواذ لا تقل عن 55% في أول مباراتين له في كأس العالم (أيضًا في مونديال 2002).