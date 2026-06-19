بعد لدغة المغرب.. أنشيلوتي يحذر من هايتي

يتعين على البرازيل استعادة "التوازن" وأن تكون "صامدة" للمضي بعيدا في مونديال عام 2026، حسبما أكد مدربها الإيطالي كارلو أنشيلوتي الخميس عشية المباراة ضد هايتي، وذلك بعد بداية صعبة أمام المغرب (1-1) في مباراته الافتتاحية.

وقال الإيطالي في مؤتمر صحفي: "يجب أن نمتلك منتخبا متوازنا، لدينا إمكانية اللعب بشكل أفضل من خلال إجراء تعديلات"، مشيرا خصوصا إلى "تحسين جودة اللعب، والتوازن، والضغط في التوقيت المناسب".

وأضاف أنشيلوتي أن التعادل مع المغرب "لم يكن النتيجة التي كنا ننتظرها، وتعرضنا لانتقادات، لكن يمكن أن تكون هناك انتقادات إيجابية، نحاول سد الثغرات وإيجاد الحلول، وأنا واثق من أننا سننجح في ذلك".

وتابع: "البداية الجيدة في كأس العالم مهمة، لكن أكثر من السعي إلى الكمال، يجب أن يكون الفريق صامدا" من أجل التحسن مباراة بعد أخرى.

وبخصوص هايتي التي تعود إلى كأس العالم بعد غياب دام 52 عاما، قال المدرب الإيطالي إن المنتخب "يملك قدرات بدنية، وهو منظم بشكل جيد بكتلة دفاعية متقدمة، ويقدم كرة قدم جيدة".

ورغم أن السيليساو مرشح للفوز بسهولة أمام متذيل المجموعة الثالثة، حذر أنشيلوتي قائلا: "علينا احترام طريقتهم في إدارة اللعب، في كأس العالم جميع المنتخبات متحفزة جدا، ولا توجد مباراة يمكن معرفة نتيجتها مسبقا".

وتحدث أنشيلوتي عن المهاجم الشاب إندريك قائلا: "إنه موهبة استثنائية، وبالتأكيد ستستفيد البرازيل من جودته في هذا المونديال وكذلك في المقبل، هو صبور وليس في عجلة، ويتمتع بنضج كبير بالنسبة إلى سنه".

غابريال.. مباراة المغرب "من الماضي"

من جهته، أكد مدافع أرسنال الإنجليزي غابريال أن مواجهة هايتي تمثل "شرفا ومتعة"، علما أن الغالبية العظمى من الجماهير الهايتية تشجع البرازيل.

وأضاف: "نعرف ما يتعين علينا القيام به، نعلم أننا لم نقدم مباراة أولى جيدة، لكن ما يمكن توقعه منا هو أننا سنكون ملتزمين للغاية غدا وسنبذل قصارى جهدنا للفوز".

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وتابع: "لم تكن المباراة التي كنا نريدها (أمام المغرب)، لكنها باتت من الماضي وقد تعلمنا منها".

وفازت البرازيل في المواجهات الثلاث السابقة أمام هايتي، بينها انتصار 7-1 في كوبا أمريكا عام 2016 في المواجهة الرسمية الوحيدة بينهما.

وقال غابريال: "جميع المباريات صعبة بغض النظر عن المنافس، لا توجد مباراة سهلة، لا يمكننا ارتكاب أي أخطاء. إنهم منتخب قوي بدنيا".