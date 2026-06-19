بعد الجولة الأولى.. تصنيف مختلف لمنتخبات المونديال

مع انتهاء الجولة الأولى من كأس العالم 2026، بدأت ملامح البطولة تتضح أكثر، إذ شهدت الجولة تباينات حادة بين منتخبات أكدت جدارتها باللقب، وأخرى كشفت عن تصدعات مبكرة. ومع حقيقة أن نظام البطولة الموسع يمنح فرصا وافرة لأصحاب المركز الثالث، فإن السباق نحو دور الـ32 ما زال مفتوحاً على كل الاحتمالات.

ونشر موقع "يو إس إيه توداي" (USA Today) تصنيفا لخمس فئات وزعها كالتالي: المرشحون للقب، الحصان الأسود، المربع الذهبي، المتأهلون من المركز الثالث، وحضور دون نتائج.

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فرنسا في الصدارة

على صعيد النخبة والمرشحين للقب، نجح المنتخب الفرنسي في اعتلاء صدارة المنتخبات الأكثر ترشيحا بفضل أداء تصاعدي توّجه بفوز مستحق 3-1 على السنغال، مظهراً بذلك تفوقه على نظيره الأرجنتيني الذي حل ثانيا رغم انتصاره الصريح بثلاثية نظيفة على الجزائر، وسط تساؤلات فنية بشأن التوازن الدفاعي للتانغو.

وفي المركز الثالث، حجز المنتخب الإنجليزي مكانه بعد استعراض هجومي بقيادة هاري كين أسفر عن فوز 4-2 أمام كرواتيا، بينما جاءت إسبانيا في المركز الرابع عقب تعادل سلبي مخيب أمام الرأس الأخضر أثار علامات استفهام حول دقة الأداء الإسباني.

وجاءت ألمانيا خامسة بانتصار ساحق على كوراساو، تلتها هولندا في المركز السادس بعد تعادل مقلق مع اليابان، بينما استقرت البرازيل في المركز السابع بعد تعادلها مع المغرب.

الفايكينغ واليانكيس

في فئة "الحصان الأسود"، برزت النرويج في المركز التاسع بفضل توهج الهداف إيرلينغ هالاند في رباعية الفريق بمرمى العراق، بينما خطفت الولايات المتحدة الأنظار بصعودها للمركز الثامن عقب اكتساحها لباراغواي 4-1. وفي ذات المسار، أظهرت المغرب وكوت ديفوار شخصية قوية أمام الكبار، مما وضعهما في مراكز متقدمة (الـ14 والـ17 تواليا)، في حين عانت الإكوادور وبلجيكا من تراجع حاد في التقييم.

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وفي منتصف الترتيب والأدوار الإقصائية المحتملة، تفاوتت الحظوظ؛ فبينما قدمت أستراليا وكوريا الجنوبية أداء تكتيكيا لافتا، بدت كندا -إحدى الدول المستضيفة- متوترة في انطلاقتها. أما الرأس الأخضر، فقد سجلت القفزة الأبرز في البطولة (+8 مراكز) بعد صمودها التاريخي أمام الإسبان.

ما هو وضع العرب؟

نجح "الأخضر" السعودي في انتزاع تعادل ثمين من أوروغواي، مستعيداً ذكريات الفوز التاريخي على الأرجنتين قبل أربع سنوات، ليحتل المركز الـ36 ويحافظ على حظوظه قائمة في المجموعة. في الوقت الذي أثبت فيه منتخب مصر وجوده خلال مواجهة قوية ضد بلجيكا، ما وضعه في المركز الـ29.

ورغم الخسارة أمام الأرجنتين، قدم "محاربو الصحراء" لحظات فنية مميزة، لتحتل الجزائر المركز الـ35، مع بقاء أمل التأهل بيدهم.

وفي مشاركته المونديالية الأولى، نجح منتخب قطر في حصد نقطة غالية أمام سويسرا ليصل إلى المركز الـ41، وقدم "النشامى" أداء هجوميا جيدا رغم الخسارة أمام النمسا، ليحتل الأردن المركز الـ46.

أما في ذيل الترتيب، فقد جاء المنتخب التونسي الذي حل في المركز الـ48 بعد الهزيمة الثقيلة أمام السويد والإطاحة بالجهاز الفني.