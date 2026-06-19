رياضة|كأس العالم 2026|الولايات المتحدة الأمريكية

بسبب ارتجاج في المخ.. هولندا تفقد نجمها قبل مباراة السويد في المونديال

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Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group F - Netherlands v Japan - Dallas Stadium, Arlington, Texas, U.S. - June 14, 2026 Netherlands' Virgil van Dijk and teammates react after the match REUTERS/Hannah Mckay
منتخب هولندا يستعد لملاقاة السويد في كأس العالم (رويترز)
Published On 19/6/2026

أعلن المنتخب الهولندي، يوم الخميس، غياب لاعب خط الوسط كوينتن تيمبر عن مواجهة السويد ضمن منافسات المجموعة السادسة من كأس العالم لكرة القدم، وذلك بعد تعرضه لإصابة خلال التدريبات.

وأوضح مسؤولو المنتخب أن تيمبر، البالغ من العمر 25 عاما، تعرض لارتجاج خفيف في المخ إثر احتكاك وقع خلال الحصة التدريبية، حيث قام الطاقم الطبي بفحصه فورا بعد الحادث، قبل أن يقرر عدم جاهزيته للمشاركة في المباراة المقبلة.

DALLAS, TEXAS - JUNE 14: Quinten Timber #26 of Netherlands during the FIFA World Cup 2026 Group F match between Netherlands and Japan at Dallas Stadium on June 14, 2026 in Dallas, Texas. Michael Steele/Getty Images/AFP (Photo by MICHAEL STEELE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
كوينتن تيمبر، يغيب عن مباراة هولندا والسويد في كأس العالم   (الفرنسية)

وفي السياق ذاته، قال زميله في المنتخب تيون كوبمينرز لوسائل الإعلام الهولندية: "في اللحظة التي حصل فيها كوينتن على الكرة، ركضت إلى العمق. أراد أن يمررها لي، ثم وقع الحادث. لم يكن اصطداما قويا جدا حسب ما فهمت، لكن يجب توخي الحذر".

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ويأتي هذا الغياب بعد يوم واحد فقط من احتفال تيمبر بعيد ميلاده الخامس والعشرين، علما أنه شارك كبديل في التعادل 2-2 أمام اليابان في افتتاح مشوار هولندا بالبطولة. كما يواجه اللاعب ظروفا عائلية صعبة، إذ كان شقيقه التوأم يورين قد غاب بدوره عن البطولة بسبب إصابة في الفخذ.

وكان تيمبر قد التحق بمعسكر المنتخب متأخرا عقب خسارة أرسنال أمام باريس سان جيرمان في نهائي دوري أبطال أوروبا، قبل أن يضطر للانسحاب من قائمة مواجهة أوزبكستان الودية في نيويورك في وقت سابق.

المصدر: رويترز

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