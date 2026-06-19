بسبب ارتجاج في المخ.. هولندا تفقد نجمها قبل مباراة السويد في المونديال

أعلن المنتخب الهولندي، يوم الخميس، غياب لاعب خط الوسط كوينتن تيمبر عن مواجهة السويد ضمن منافسات المجموعة السادسة من كأس العالم لكرة القدم، وذلك بعد تعرضه لإصابة خلال التدريبات.

وأوضح مسؤولو المنتخب أن تيمبر، البالغ من العمر 25 عاما، تعرض لارتجاج خفيف في المخ إثر احتكاك وقع خلال الحصة التدريبية، حيث قام الطاقم الطبي بفحصه فورا بعد الحادث، قبل أن يقرر عدم جاهزيته للمشاركة في المباراة المقبلة.

وفي السياق ذاته، قال زميله في المنتخب تيون كوبمينرز لوسائل الإعلام الهولندية: "في اللحظة التي حصل فيها كوينتن على الكرة، ركضت إلى العمق. أراد أن يمررها لي، ثم وقع الحادث. لم يكن اصطداما قويا جدا حسب ما فهمت، لكن يجب توخي الحذر".

ويأتي هذا الغياب بعد يوم واحد فقط من احتفال تيمبر بعيد ميلاده الخامس والعشرين، علما أنه شارك كبديل في التعادل 2-2 أمام اليابان في افتتاح مشوار هولندا بالبطولة. كما يواجه اللاعب ظروفا عائلية صعبة، إذ كان شقيقه التوأم يورين قد غاب بدوره عن البطولة بسبب إصابة في الفخذ.

وكان تيمبر قد التحق بمعسكر المنتخب متأخرا عقب خسارة أرسنال أمام باريس سان جيرمان في نهائي دوري أبطال أوروبا، قبل أن يضطر للانسحاب من قائمة مواجهة أوزبكستان الودية في نيويورك في وقت سابق.