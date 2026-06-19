رياضة|بطولات عالمية|النرويج

بالفيديو.. البرلمان النرويجي يحتفي برفقاء هالاند على طريقة "الفايكنغ"

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epa13047732 Members of Parliament participate in a 'Viking rowing' celebration to show solidarity with the Norwegian national soccer team inside the Storting chamber, the Norwegian Parliament, in Oslo, Norway, 18 June 2026. EPA/HAKON MOSVOLD LARSEN NORWAY OUT
جلسة نواب برلمان النرويج الذين ساندو لاعبي منتخبهم في مونديال 2026 بطريقتهم الخاصة (الأوروبية)
Published On 19/6/2026

امتدت حمى كأس العالم لكرة القدم لتصل إلى البرلمان النرويجي، حيث أعاد النواب المنتخبون تمثيل حركة التجديف على طريقة الفايكنغ التي اشتهرت بفضل جماهير البلاد التي تشاهد البطولة في الجهة المقابلة من المحيط الأطلنطي.

وقبل وأثناء وبعد فوز النرويج 4-1 على العراق في بوسطن، تم تصوير جماهير البلاد الذين ارتدوا ملابس حمراء وكان بينهم البعض يرتدون خوذات الفايكنغ، وهم يجدفون في انسجام تام في الحانات ووسائل النقل العام وحتى على السلالم المتحركة حول الملعب، وهم يحيون تراث أسلافهم البحارة الإسكندنافيين.

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وتوقفت جلسة البرلمان يوم الخميس لفترة وجيزة عندما اقترح رئيس البرلمان أن يكرر النواب حركة التجديف التي أداها المشجعون لإظهار دعم الأمة للمسيرة الحالية للمنتخب الوطني، واستجاب النواب بحماس في عرض للوحدة شمل جميع الأحزاب.

وستخوض النرويج مباراتها التالية في المجموعة التاسعة في كأس العالم ضد السنغال يوم الاثنين المقبل، إذ تأمل في تحقيق فوز آخر يؤهلها إلى مرحلة خروج المغلوب.

المصدر: الجزيرة + رويترز

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