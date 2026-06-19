بالفيديو.. البرلمان النرويجي يحتفي برفقاء هالاند على طريقة "الفايكنغ"

امتدت حمى كأس العالم لكرة القدم لتصل إلى البرلمان النرويجي، حيث أعاد النواب المنتخبون تمثيل حركة التجديف على طريقة الفايكنغ التي اشتهرت بفضل جماهير البلاد التي تشاهد البطولة في الجهة المقابلة من المحيط الأطلنطي.

وقبل وأثناء وبعد فوز النرويج 4-1 على العراق في بوسطن، تم تصوير جماهير البلاد الذين ارتدوا ملابس حمراء وكان بينهم البعض يرتدون خوذات الفايكنغ، وهم يجدفون في انسجام تام في الحانات ووسائل النقل العام وحتى على السلالم المتحركة حول الملعب، وهم يحيون تراث أسلافهم البحارة الإسكندنافيين.

وتوقفت جلسة البرلمان يوم الخميس لفترة وجيزة عندما اقترح رئيس البرلمان أن يكرر النواب حركة التجديف التي أداها المشجعون لإظهار دعم الأمة للمسيرة الحالية للمنتخب الوطني، واستجاب النواب بحماس في عرض للوحدة شمل جميع الأحزاب.

وستخوض النرويج مباراتها التالية في المجموعة التاسعة في كأس العالم ضد السنغال يوم الاثنين المقبل، إذ تأمل في تحقيق فوز آخر يؤهلها إلى مرحلة خروج المغلوب.