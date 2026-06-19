رياضة|كأس العالم 2026

"الصافرة الخضراء" تثير الجدل في المونديال.. الحقيقة بشأن إصابة إسماعيل كوني

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Qatar's Mohamed Manai (26) calls for medical staff after Canada's Ismael Kone (8) was injured on a dangerous play during the World Cup Group B soccer match between Canada and Qatar in Vancouver, British Columbia, Thursday, June 18, 2026. (AP Photo/Kaleb Tatum)
إصابة اسماعيل كوني إصابة خطرة على مستوى الساق (أسوشيتد برس)
Published On 19/6/2026

أثارت الإصابة الخطيرة التي تعرض لها اللاعب الكندي إسماعيل كوني خلال مواجهة قطر في كأس العالم 2026 حالة من الصدمة داخل الملعب وخارجه، ليس فقط بسبب خطورة الإصابة، بل أيضا بسبب ظهور اللاعب وهو يضع أداة خضراء غريبة في فمه أثناء نقله خارج الملعب.

VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA - JUNE 18: Ismael Kone #8 of Canada waves to crowd as he is stretched off after being fouled by Assim Madibo #23 of Qatar during the FIFA World Cup 2026 Group B match between Canada and Qatar at BC Place Vancouver on June 18, 2026 in Vancouver, British Columbia. Emilee Chinn/Getty Images/AFP (Photo by Emilee Chinn / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
كوني أثار اهتمام الجميع بعد الإصابة الخطيرة (الفرنسية)

كوني، لاعب ساسولو الإيطالي، سقط أرضا بعد تدخل من القطري عاصم مادبو، ليتبين لاحقا أنه تعرض لكسر خطير في الساق اليمنى. وبينما كانت الكاميرات تتابع لحظات نقله على الحمالة، لفت انتباه الجماهير ظهور ما وصفه البعض بـ"الصفارة الخضراء"، ما فتح الباب أمام موجة من التكهنات على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتداول بعض المستخدمين فرضيات غير صحيحة زعمت أن الجهاز يحتوي على أكسيد النيتروز أو مواد مخدرة قوية مثل الفنتانيل، لكن الحقيقة كانت مختلفة تماما. فالأداة التي استخدمها كوني هي جهاز استنشاق لدواء "بنتروكس" (Penthrox)، وهو مسكن سريع المفعول يُستخدم عادة في حالات الطوارئ والإصابات البالغة لتخفيف الألم الحاد قبل نقل المصاب إلى المستشفى.

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ويُعد هذا الدواء شائع الاستخدام لدى فرق الإسعاف والطوارئ في مقاطعة بريتش كولومبيا الكندية، حيث أُقيمت المباراة. ويُعطى للمصاب عبر الاستنشاق ليساعده على تحمل الألم الشديد خلال الدقائق الأولى بعد الإصابة.

Qatar's Mohamed Manai (26) reacts after Canada's Ismael Kone (8) was injured on a dangerous play during the World Cup Group B soccer match between Canada and Qatar in Vancouver, British Columbia, Thursday, June 18, 2026. (AP Photo/Kaleb Tatum)
إصابة إسماعيل كوني لاعب منتخب كندا في مباراتهم ضد قطر (أسوشيتد برس)

ويعكس لجوء الطاقم الطبي إلى هذا النوع من المسكنات حجم المعاناة التي عاشها اللاعب الكندي لحظة الإصابة.

وكان مدرب كندا جيسي مارش قال إن اللاعبين والجهاز الفني سمعوا صوت الكسر من أرضية الملعب، في مشهد وصفه بالمؤلم للغاية.

ورغم قسوة اللقطة، حرص اللاعب القطري عاصم مادبو على زيارة كوني والاعتذار له بعد المباراة، في خطوة لاقت إشادة واسعة داخل المعسكر الكندي.

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المصدر: الصحافة الفرنسية

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