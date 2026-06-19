"الصافرة الخضراء" تثير الجدل في المونديال.. الحقيقة بشأن إصابة إسماعيل كوني

أثارت الإصابة الخطيرة التي تعرض لها اللاعب الكندي إسماعيل كوني خلال مواجهة قطر في كأس العالم 2026 حالة من الصدمة داخل الملعب وخارجه، ليس فقط بسبب خطورة الإصابة، بل أيضا بسبب ظهور اللاعب وهو يضع أداة خضراء غريبة في فمه أثناء نقله خارج الملعب.

كوني، لاعب ساسولو الإيطالي، سقط أرضا بعد تدخل من القطري عاصم مادبو، ليتبين لاحقا أنه تعرض لكسر خطير في الساق اليمنى. وبينما كانت الكاميرات تتابع لحظات نقله على الحمالة، لفت انتباه الجماهير ظهور ما وصفه البعض بـ"الصفارة الخضراء"، ما فتح الباب أمام موجة من التكهنات على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتداول بعض المستخدمين فرضيات غير صحيحة زعمت أن الجهاز يحتوي على أكسيد النيتروز أو مواد مخدرة قوية مثل الفنتانيل، لكن الحقيقة كانت مختلفة تماما. فالأداة التي استخدمها كوني هي جهاز استنشاق لدواء "بنتروكس" (Penthrox)، وهو مسكن سريع المفعول يُستخدم عادة في حالات الطوارئ والإصابات البالغة لتخفيف الألم الحاد قبل نقل المصاب إلى المستشفى.

ويُعد هذا الدواء شائع الاستخدام لدى فرق الإسعاف والطوارئ في مقاطعة بريتش كولومبيا الكندية، حيث أُقيمت المباراة. ويُعطى للمصاب عبر الاستنشاق ليساعده على تحمل الألم الشديد خلال الدقائق الأولى بعد الإصابة.

ويعكس لجوء الطاقم الطبي إلى هذا النوع من المسكنات حجم المعاناة التي عاشها اللاعب الكندي لحظة الإصابة.

وكان مدرب كندا جيسي مارش قال إن اللاعبين والجهاز الفني سمعوا صوت الكسر من أرضية الملعب، في مشهد وصفه بالمؤلم للغاية.

ورغم قسوة اللقطة، حرص اللاعب القطري عاصم مادبو على زيارة كوني والاعتذار له بعد المباراة، في خطوة لاقت إشادة واسعة داخل المعسكر الكندي.