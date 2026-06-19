الأمن لم يتعرف عليه.. مهاجم إسبانيا يُمنع من دخول المعسكر

في واقعة غريبة شهدها معسكر المنتخب الإسباني، وجد المهاجم بورخا إغليسياس نفسه في موقف محرج بعدما مُنع من دخول مركز التدريب، إثر عدم تعرف أفراد الأمن عليه.

ووصل إغليسياس (33 عامًا) إلى مقر تدريبات "لا روخا" يوم الجمعة عقب انتهاء يوم الراحة الذي منحه الجهاز الفني للاعبين، لكنه فوجئ برفض رجال الأمن السماح له بالدخول، بعدما طالبوه بإثبات هويته دون أن يدركوا أنه أحد لاعبي المنتخب.

ورغم محاولات عدد من الجماهير الموجودة بالقرب من الملعب إقناع أفراد الأمن بأن اللاعب ينتمي إلى صفوف المنتخب الإسباني، فإن ذلك لم يكن كافيا، ليبقى المهاجم الدولي، الذي خاض ثماني مباريات بقميص إسبانيا، منتظرا عند البوابة.

وانتهى الموقف بعدما تواصل إغليسياس مع ممثلي الوفد الإسباني، الذين حضروا إلى المدخل وأكدوا هويته، ليتمكن أخيرا من الالتحاق بزملائه والمشاركة في الحصة التدريبية.

ويستعد منتخب إسبانيا لخوض مواجهته الثانية في مرحلة المجموعات من المونديال ضد المنتخب السعودي يوم الأحد في مباراة سيسعى من خلالها لتفادي العثرة في مواجهته الأولى ضد كاب فيردي الذي تعادل معه سلبيا.