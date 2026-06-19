أستراليا تبحث عن الاحترام.. وبوتشيتينو يثني على "منافس قوي"

اعتبر مدرب منتخب أستراليا توني بوبوفيتش أن الفوز على الولايات المتحدة الجمعة سيكسب منتخب بلاده "الاحترام"، في أعقاب انتقادات من محللين أمريكيين أثارت جدلا مستمرا منذ فترة.

وتصاعد الغضب في أستراليا منذ أن اعتبر عدد من المحللين الأمريكيين أن مواجهة المنتخب الأسترالي ستكون سهلة، بعد قرعة كأس العالم في ديسمبر/كانون الأول التي وضعت "الكنغر" في المجموعة الرابعة إلى جانب الدولة المضيفة.

وقال بوبوفيتش في مؤتمر صحفي في سياتل الخميس: "نعلم أننا نريد كسب احترام الآخرين".

وأضاف: "نعلم أنه من خلال أدائنا يمكننا وضع كرة القدم الأسترالية على خريطة العالم، وهذا ما نسعى إلى تحقيقه".

وفاجأت أستراليا المعروفة عالميا بتفوقها في مجموعة واسعة من الرياضات الأخرى مثل الكريكيت والرغبي والسباحة، الكثيرين بفوزها على تركيا 2-0 الأسبوع الماضي، في واحدة من أبرز مفاجآت البطولة حتى الآن.

وقال بوبوفيتش: "بدأنا بشكل جيد أمام تركيا وحققنا الفوز، الآن نريد تأكيد ذلك، وسنواصل السعي لتحسين أدائنا الكروي وتعزيز مكانتنا في نظر الآخرين".

ويعني هذا الفوز الافتتاحي أن أستراليا التي تعتمد على صلابة دفاعية وهجمات مرتدة سريعة يقودها لاعبوها ومنهم صاحب الهدف نيستوري إيرانكوندا، ستتأهل إلى دور الـ32 إذا حققت الفوز، لكن المنتخب الأمريكي يملك الفرصة نفسها.

وكانت الولايات المتحدة اكتسحت باراغواي 4-1 في مباراتها الأولى، ما زاد من حماس الجماهير التي تأمل في رؤية منتخبها يذهب بعيدا في البطولة للمرة الأولى منذ عام 2002 عندما بلغ ربع النهائي.

بوتشيتينو يحترم أستراليا

وعلى عكس بعض المحللين الأمريكيين، أثنى المدرب الأرجنتيني للولايات المتحدة ماوريسيو بوتشيتينو ولاعبوه على المنتخب الأسترالي.

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أشار بوتشيتينو خلال مؤتمره الصحفي الخميس إلى أن أستراليا قدمت مباراة جيدة أمام الأرجنتين في مونديال عام 2022، وخسرت بصعوبة 1-2 في الدور ثمن النهائي في طريق ليونيل ميسي ورفاقه إلى اللقب.

وقال: "أستراليا ستكون منافسا قويا جدا. لديهم لاعبون جيدون وتنظيم جيد ومدرب ممتاز".

وقد تفتقد الولايات المتحدة جهود مهاجمها البارز كريستيان بوليسيتش الذي تفاقمت إصابته خلال الشوط الأول من المباراة ضد باراغواي، قبل أن يُستبدل مع نهاية الشوط الأول.

وأوضح بوتشيتينو أن وضع بوليسيتش الذي يتدرب بشكل منفصل عن بقية الفريق "لا يزال قيد التطور"، وأن القرار بشأن مشاركته سيتخذ بالتشاور مع الجهاز الطبي الجمعة.

وقال: "سنرى.. إذا لم يكن جاهزا غدا، فسيكون متاحا للمباراة التالية، لكنه يبذل جهدا كبيرا ليكون جاهزا".