"آسف".. الأوزبكي خوسانوف يعتذر بقميصه

تجاوزت الروح الرياضية في مونديال 2026 حدود المستطيل الأخضر حين سجّل المدافع الأوزبكي عبد القادر خوسانوف موقفا نبيلا تجاه مصور تلفزيوني تعرّض لإصابة إثر اصطدام قوي جمعهما خلال المواجهة المثيرة بين أوزبكستان وكولومبيا.

وأعلن الاتحاد الأوزبكي لكرة القدم أن لاعبه خوسانوف، المحترف في صفوف مانشستر سيتي، بادر بالتواصل مع المصور عبر إرسال قميصه الخاص موقعا بكلمة "آسف"، في بادرة أراد من خلالها طي صفحة الحادثة التي شغلت المتابعين.

تفاصيل الواقعة

تعود الواقعة إلى مجريات الشوط الأول من اللقاء، حين اندفع خوسانوف بسرعة كبيرة في محاولة لقطع الكرة من النجم الكولومبي لويس دياز بالقرب من خط التماس، إلا أن زخم الاندفاع أدى إلى اصطدامه غير المقصود بالمصور الذي كان يؤدي مهامه المهنية بجانب الملعب.

وفور وقوع الحادث، تدخل الطاقم الطبي لإسعاف المصور ميدانيا قبل أن يتم نقله إلى المستشفى لإجراء فحوص دقيقة والتأكد من سلامته، ليأتي تصرف المدافع الأوزبكي بمثابة مبادرة لتخفيف أثر تلك الإصابة، حيث تسلم المصور القميص المذيل بعبارة "آسف".