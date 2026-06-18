48 منتخبا و96 لحنا.. الموسيقى ترسم هوية جديدة لكأس العالم 2026

لم تعد لحظة تسجيل الأهداف في كأس العالم 2026 تقتصر على فرحة اللاعبين والجماهير داخل المدرجات، بل أصبحت بداية لاحتفال موسيقي خاص يمنح كل منتخب بصمته المميزة داخل البطولة.

فمع انطلاق المنافسات في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، برزت ظاهرة جديدة لفتت الأنظار، تتمثل في تشغيل أغنية محددة عقب كل هدف يسجله أي منتخب مشارك، في خطوة تهدف إلى تعزيز الأجواء الاحتفالية ومنح كل فريق هوية جماهيرية خاصة به.

وأصبحت هذه المبادرة واحدة من أكثر التفاصيل إثارة للاهتمام بين الجماهير، بعدما نجحت بعض الأغاني في التحول إلى جزء من المشهد الكروي داخل الملاعب وخارجها.

اختيار غير متوقع في إنجلترا

كان المنتخب الإنجليزي أحد أكثر المنتخبات التي أثارت الجدل بسبب اختياره الموسيقي، بعدما اعتمد أغنية ارتبطت لسنوات طويلة بمنافسات رمي السهام لتكون الأغنية الرسمية التي تُعزف بعد كل هدف.

وجاء ذلك واضحا خلال المباراة الافتتاحية أمام كرواتيا، عندما دوت الأغنية أربع مرات في المدرجات عقب الأهداف الإنجليزية الأربعة، ما دفع الجماهير إلى التفاعل معها بصورة لافتة.

وسرعان ما تحولت الأغنية إلى جزء من أجواء المباراة، إذ رددها المشجعون داخل الملعب وحتى خلال فترات من اللقاء لم تكن الأغنية تُعزف فيها، في مشهد يعكس سرعة انتشارها بين الجماهير.

لكل منتخب لحنه الخاص

ولم تقتصر الفكرة على المنتخب الإنجليزي فقط، بل شملت جميع المنتخبات المشاركة في البطولة.

فقد طُلب من الاتحادات الوطنية اختيار أغنيتين مختلفتين؛ الأولى تُشغل بعد كل هدف يسجله المنتخب، والثانية تُعزف عقب نهاية المباراة عند تحقيق الفوز.

وأسهم هذا التنوع في منح كل منتخب شخصية خاصة داخل البطولة، حيث باتت الجماهير تربط بين الأهداف والألحان التي ترافقها في كل مباراة.

اللافت أن تأثير هذه الأغاني لم يقتصر على المدرجات، بل امتد إلى منصات التواصل الاجتماعي، حيث انتشرت مقاطع مصورة للاعبين والجماهير وهم يرددون الأغاني الاحتفالية عقب المباريات.

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كما أصبحت بعض الألحان جزءا من المشهد الجماهيري المصاحب للبطولة، خاصة لدى المنتخبات التي حققت نتائج إيجابية في الجولة الأولى.

ويرى مراقبون أن هذه الخطوة أسهمت في خلق حالة من التفاعل العاطفي بين الجماهير ومنتخباتها، إذ باتت الأغنية مرتبطة مباشرة بلحظة الفرح وهز الشباك.

أرقام تكشف نجاح الفكرة

خلال الجولة الأولى من دور المجموعات، نجحت 40 دولة من أصل 48 مشاركة في تسجيل هدف واحد على الأقل، ما يعني أن أغاني الأهداف الخاصة بهذه المنتخبات سُمعت في الملاعب منذ الأيام الأولى للبطولة.

ويعكس ذلك حجم الحضور الذي حققته الفكرة، خاصة مع التفاعل الجماهيري الواسع الذي رافق تشغيل تلك الألحان عقب كل هدف.

ورغم أن العديد من المنتخبات فضلت اختيار أغان تحظى بشعبية كبيرة داخل بلدانها، فإن بعض الاختيارات أثارت الدهشة بسبب بعدها عن التوقعات.

فقد لجأت بعض الاتحادات إلى أغان جماهيرية شهيرة ارتبطت بالأحداث الرياضية، بينما اختارت أخرى ألحانا أقل شهرة لكنها تحمل رمزية خاصة لدى جماهيرها.

هذا التنوع منح البطولة طابعا ثقافيا فريدا، حيث أصبحت الأهداف فرصة للتعرف على جزء من الهوية الفنية لكل دولة مشاركة.

في ظل النجاح الجماهيري الذي حققته الفكرة خلال الأسابيع الأولى من البطولة، تبدو أغاني الأهداف مرشحة لأن تصبح أحد أبرز المظاهر المصاحبة لكأس العالم في السنوات المقبلة.

فما بين هدف يهز الشباك ولحن يملأ المدرجات، نجحت البطولة في إضافة عنصر جديد إلى مشهدها الاحتفالي، لتتحول لحظات التسجيل إلى تجربة متكاملة تجمع بين الإثارة الرياضية والاحتفال الجماهيري، في واحدة من أكثر الظواهر لفتا للانتباه خلال كأس العالم 2026.