"انسوا الماضي".. رونار يطلق إنذارا مبكرا ويحدد مشكلة منتخب تونس

أكد المدرب إيرفي رونار في أول لقاء رسمي مع اللاعبين على ضرورة المضي قدما وعدم التوقف عند الهزيمة، مشيرا إلى أن كرة القدم لا تمنح وقتا طويلا للتفكير في الماضي، بل تتطلب رد فعل سريعا وتركيزا على المباراة القادمة.

وأوضح أن اللاعبين يعانون من إرهاق بدني وذهني بعد المباراة السابقة، لكن الاحتراف الحقيقي يفرض القدرة على النهوض مجددا، مؤكدا أن القوة الذهنية هي العامل الأهم في هذه المرحلة، مشددا على أن النتيجة لا تعكس دائما مجريات اللعب، وأن الفريق ارتكب أخطاء يجب تصحيحها بدل التركيز على الإحباط.

وأضاف أن المشكلة ليست في المستوى العام، بل في غياب الحدة والديناميكية في بعض اللحظات، داعيا اللاعبين إلى رفع نسقهم والاستعداد بأفضل حالة ذهنية لمواجهة اليابان، باعتبارها محطة حاسمة لا يمكن التفريط فيها.

كما ذكّر المدرب اللاعبين بأن الجماهير التي تنقلت خلف المنتخب قدمت تضحيات كبيرة لدعمه، ما يفرض عليهم مسؤولية أكبر لتقديم رد فعل قوي، خاصة بعد الغضب الكبير في البلاد عقب الخسارة الأولى.

وختم حديثه بالتأكيد على أن كل شيء ما يزال ممكنا في البطولة، طالما أن هناك مباراتين متبقيتين في الدور الأول، لكن النجاح يتطلب شخصية قوية ورغبة حقيقية في التغيير، مشددا على شعار المرحلة: "نحن معا من أجل الفريق"، وأن الهدف الوحيد هو خدمة المجموعة وتحقيق نتيجة إيجابية في المباراة القادمة.

طموحات المرحلة القادمة

وأكد اللاعب الدولي التونسي حازم المستوري أن التغيير الفني على رأس المنتخب جاء في ظرف صعب، معتبرا أن الإطار الفني الجديد تسلّم الفريق في وضعية معقدة خلال مجريات البطولة، لكنه قادر على تصحيح المسار.

وقال المستوري إن المدرب “جاء في وضعية صعبة ويبحث عن إصلاح العديد من الأمور”، معربا عن أمله في أن تنعكس هذه التغييرات بشكل إيجابي على أداء المنتخب في قادم المباريات.

إعلان

وأضاف أن التفكير في مواجهة السويد حاليا ليس في محله، لأن الفريق بحاجة إلى التركيز الكامل على تحسين الأداء، مشيرا إلى أن تغيير المدرب في وسط المنافسة عامل مؤثر دون شك، لكن الأمل يبقى في أن تكون نتائجه إيجابية وتعيد التوازن للمجموعة.

كما تحدث لاعب المنتخب التونسي سيباستيان تونكتي عن المدرب الجديد، مشيرا إلى أن الاجتماع الأول معه كان إيجابيا وواضحا، وأنه يمتلك شخصية قوية ورؤية دقيقة لما يريد تحقيقه.

وعبر عن حماسه للعمل معه وإظهار صورة أفضل أمام الجماهير ومنحهم الفرح داخل الملعب.

وأكد أن الفريق متحمس جدا للمباراة القادمة بعد الأداء الضعيف في اللقاء السابق، مشيرا إلى أن جميع اللاعبين يشعرون برغبة قوية في الرد وإثبات أن مستواهم الحقيقي أعلى بكثير.

تركيبة جديدة

وأعلن الاتحاد التونسي لكرة القدم عن تركيبة الإطار الفني الجديد للمنتخب الوطني، الذي يضم مزيجا من الخبرات الأجنبية والكفاءات التونسية، وقد تسلّم مهامه خلال منافسات كأس العالم 2026 لمواصلة قيادة المنتخب في مشواره داخل البطولة.

ويشرف على المنتخب المدرب الفرنسي إيرفي رونار، بمساعدة فريديريك بيانكالاني، فيما يتولى جيل فواش مهمة تدريب حراس المرمى.

أما على مستوى الإعداد البدني، فيضم الطاقم دافيد بارياك كمعد بدني رئيسي، إلى جانب أنس كازوز كمساعد معد بدني.

وفي قسم التحليل الفني والأداء، يضم الجهاز الفني كلا من قائد نسور قرطاج السابق وهبي الخزري، وألكسندر كيرفايان، وحلمي كشو، وأنيس بن مليك، ضمن فريق مختص في تحليل المنافسين ودعم الخيارات التكتيكية للإطار الفني خلال البطولة.

ويستعد المنتخب التونسي لمواجهة منتخب اليابان في ثاني مباريات مرحلة المجموعات يوم 21 يونيو/حزيران ومنتخب هولندا في 26 يونيو/حزيران.