من القرعة إلى مباراة سويسرا.. لوبيتيغي يوضح فلسفة "العنابي"

قال مدرب منتخب قطر جولين لوبيتيغي إن بعض المنتخبات كانت مرتاحة لدى وقوعها في مجموعة "العنابي" في مونديال 2026 لكرة القدم، لكن بعد التعادل مع سويسرا 1-1 في الجولة الأولى فإن "قاموسنا لا يعترف بالضغط ووصولنا إلى هنا يدفعنا للاستمتاع".

وفي مؤتمر صحافي في فانكوفر عشية مواجهة كندا، إحدى الدول الثلاث المضيفة، قال الإسباني "رأيتم ردود الفعل بعد القرعة.. وهذا طبيعي. اليوم نريد اثبات مدى تنافسيتنا".

وخطف المنتخب القطري أول نقطة له في كأس العالم، عندما سجل هدفا في الوقت البدل عن ضائع في مرمى سويسرا في الجولة الأولى في مدينة سانتا كلارا الأميركية.

وتابع المدرب السابق لمنتخب إسبانيا "لا نفكر الآن إذا نملك نقطة أو غير ذلك. لدينا طاقة يجب أن نستغلها في الاتجاه الصحيح".

وشاركت قطر للمرة الأولى في المونديال عام 2022 عندما استضافت النهائيات الأولى في الشرق الأوسط، لكنها خرجت بنتيجة مخيبة إثر خسارتها المباريات الثلاث في دور المجموعات.

ما بعد سويسرا

واعتبر لوبيتيغي أن فريقه نسي مباراة سويسرا ويركز على مواجهة كندا "هجوم سويسرا مختلف عن كندا. يملكون لاعبين مميزين هجوميا ويجب أن نكون جاهزين لهم ونستمتع بالتنافس".

وأضاف "المنتخب الكندي يعرف كيف يهاجم وهو منتخب شرس ويضغط كثيرا".

وعلى غرار قطر، تعادلت كندا في المباراة الأولى مع البوسنة والهرسك 1-1، ولا تزال تطارد فوزها الأول في النهائيات.

بدوره، شرح لاعب الوسط عبد العزيز خاتم ظروف المشاركة الأولى عام 2022 "كانت المرة الأولى وكنا تحت ضغط كبير. لم نكن نمتلك التجربة والخبرة".

وأضاف "في هذه النسخة نحن مستعدون وسوف نرى كيف تتكشف الأمور".