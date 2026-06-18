رياضة|بطولات عالمية|قطر

من القرعة إلى مباراة سويسرا.. لوبيتيغي يوضح فلسفة "العنابي"

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SANTA CLARA, CALIFORNIA - JUNE 13: Julen Lopetegui, Head Coach of Qatar, applauds fans after the 1-1 draw during the FIFA World Cup 2026 Group B match between Qatar and Switzerland at San Francisco Bay Area Stadium on June 13, 2026 in Santa Clara, California. Alex Grimm/Getty Images/AFP (Photo by ALEX GRIMM / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
لوبيتيغي قاد قطر لنتيجة جيدة أمام سويسرا في المونديال (الفرنسية)
Published On 18/6/2026

قال مدرب منتخب قطر جولين لوبيتيغي إن بعض المنتخبات كانت مرتاحة لدى وقوعها في مجموعة "العنابي" في مونديال 2026 لكرة القدم، لكن بعد التعادل مع سويسرا 1-1 في الجولة الأولى فإن "قاموسنا لا يعترف بالضغط ووصولنا إلى هنا يدفعنا للاستمتاع".

وفي مؤتمر صحافي في فانكوفر عشية مواجهة كندا، إحدى الدول الثلاث المضيفة، قال الإسباني "رأيتم ردود الفعل بعد القرعة.. وهذا طبيعي. اليوم نريد اثبات مدى تنافسيتنا".

SANTA CLARA, CALIFORNIA - JUNE 13: Julen Lopetegui, Head Coach of Qatar, speaks with his players during a hydration break in the FIFA World Cup 2026 Group B match between Qatar and Switzerland at San Francisco Bay Area Stadium on June 13, 2026 in Santa Clara, California. Fran Santiago/Getty Images/AFP (Photo by Fran Santiago / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
مدرب قطر يتطلع حاليا إلى المواجهتين المقبلتين للعنابي (الفرنسية)

وخطف المنتخب القطري أول نقطة له في كأس العالم، عندما سجل هدفا في الوقت البدل عن ضائع في مرمى سويسرا في الجولة الأولى في مدينة سانتا كلارا الأميركية.

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وتابع المدرب السابق لمنتخب إسبانيا "لا نفكر الآن إذا نملك نقطة أو غير ذلك. لدينا طاقة يجب أن نستغلها في الاتجاه الصحيح".

وشاركت قطر للمرة الأولى في المونديال عام 2022 عندما استضافت النهائيات الأولى في الشرق الأوسط، لكنها خرجت بنتيجة مخيبة إثر خسارتها المباريات الثلاث في دور المجموعات.

ما بعد سويسرا

واعتبر لوبيتيغي أن فريقه نسي مباراة سويسرا ويركز على مواجهة كندا "هجوم سويسرا مختلف عن كندا. يملكون لاعبين مميزين هجوميا ويجب أن نكون جاهزين لهم ونستمتع بالتنافس".

وأضاف "المنتخب الكندي يعرف كيف يهاجم وهو منتخب شرس ويضغط كثيرا".

وعلى غرار قطر، تعادلت كندا في المباراة الأولى مع البوسنة والهرسك 1-1، ولا تزال تطارد فوزها الأول في النهائيات.

بدوره، شرح لاعب الوسط عبد العزيز خاتم ظروف المشاركة الأولى عام 2022 "كانت المرة الأولى وكنا تحت ضغط كبير. لم نكن نمتلك التجربة والخبرة".

وأضاف "في هذه النسخة نحن مستعدون وسوف نرى كيف تتكشف الأمور".

المصدر: الفرنسية

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