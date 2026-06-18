مع انتهاء الجولة الأولى.. صراع الهدافين يشتعل مبكرا

مع انتهاء الجولة الأولى من دور المجموعات في بطولة كأس العالم 2026، اشتعلت المنافسة مبكرا على جائزة "الحذاء الذهبي" التي تُمنح للهداف، إذ بدأت ملامح المعركة بالتبلور بين نجوم متوقعين وآخرين واعدين، بعد أن نجح 8 منهم في تسجيل هدفين على الأقل، فيما انفرد الأسطورة ليونيل ميسي نجم منتخب الأرجنتين بصدارة الترتيب برصيد 3 أهداف.

بداية قوية للنجوم

انطلق الفرنسي كيليان مبابي، الحائز على لقب هداف النسخة الماضية في قطر 2022 برصيد 8 أهداف، بقوة في هذه النسخة، وسجّل هدفين في المباراة الأولى لفرنسا أمام السنغال.

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كما عاد الإنجليزي هاري كين – الفائز بلقب هداف مونديال 2018 – للمنافسة بقوة، بتسجيله "ثنائية" في مرمى كرواتيا، منها ركلة جزاء وضربة رأسية، ليعادل رقم غاري لينيكر كهداف إنجلترا في تاريخ كأس العالم.

ميسي يعادل رقما قياسيا

وبرز اسم ميسي بعد تسجيله "هاتريك" في شباك الجزائر، هو الأول له في تاريخ مشاركاته بالمونديال. وبفضل هذا الأداء، رفع ميسي رصيده الإجمالي إلى 16 هدفا، ليعادل الرقم القياسي المسجل باسم الألماني ميروسلاف كلوزه كأكثر اللاعبين تسجيلاً للأهداف في تاريخ البطولة.

وفي سياق متصل، شهد المونديال ظهورا لافتا للنرويجي إيرلينغ هالاند في أول مباراة له في كأس العالم، إذ سجّل هدفين ضد العراق، بينما تألق الأمريكي فولارين بالوغون بتسجيله هدفين في فوز منتخبه على باراغواي بنتيجة 4-1. وتضم قائمة اللاعبين الذين سجلوا هدفين أيضا، كاي هافيرتز (ألمانيا)، وياسين عياري (السويد)، وإيلي جاست (نيوزيلندا).

من يصمد للنهاية؟

وبينما تستمر الإثارة في الملاعب، يبقى السؤال الجوهري معلقا بشأن قدرة هؤلاء النجوم على الحفاظ على هذا النسق البدني المرتفع طوال منافسات البطولة. ومع نظام المونديال الذي يفرض خوض مباريات متقاربة بمعدل مواجهة كل خمسة أيام تقريبا، يصبح الإجهاد البدني التحدي الأكبر الذي يواجه الجميع.

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ويبرز ميسي في صدارة هذا التساؤل كونه الأكبر سنا بين كبار الهدافين؛ إذ يتطلع المتابعون لمعرفة ما إذا كانت خبرة البرغوث ستكفيه للتعامل مع هذا الضغط البدني المضاعف، أم أن عامل السن وتوالي المباريات سيفرضان واقعا جديدا يغير من موازين القوى في سباق الحذاء الذهبي قبل الوصول إلى الأمتار الأخيرة من البطولة.