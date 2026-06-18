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من المونديال إلى أنفيلد.. ليفربول يعلن تعاقده مع نجم إسبانيا لـ6 مواسم

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LA CORUNA, SPAIN - JUNE 04: Lamine Yamal, Nico Williams and Victor Munoz of Spain interact prior to the international friendly match between Spain and Iraq at Riazor Stadium on June 04, 2026 in La Coruna, Spain. (Photo by Florencia Tan Jun/Getty Images)
ثلاثي هجوم منتخب إسبانيا مينوز ونيكو ويليامس ولامين جمال (غيتي إيميجز)
Published On 18/6/2026

 أعلن نادي ليفربول المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الخميس تعاقده مع المهاجم الإسباني فيكتور مونيوز بعقد طويل الأمد قادما من أوساسونا، ليكون أولى صفقات الفريق منذ تولي المدرب أندوني إيراولا مسؤولية تدريب النادي في وقت سابق من هذا الشهر.

وذكرت تقارير إعلامية أن ليفربول دفع 40 مليون يورو (نحو 45.85 مليون دولار) لتفعيل قيمة الشرط الجزائي في عقد مونيوز (22 عاما) الذي وقع على عقد يمتد لستة مواسم.

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وأوضح ليفربول في بيان أن اللاعب، الذي يشارك حاليا في نهائيات كأس العالم، خضع للفحص الطبي في مقر إقامة المنتخب الإسباني في ولاية تينيسي حيث وقع على عقود انضمامه للفريق.

وقال ليفربول: "مونيوز هو الصفقة الثانية للفريق استعدادا لموسم 2026-2027، بعد الاتفاق على ضم (قلب الدفاع) جيريمي جاكيه في وقت سابق من هذا العام".

وسجل لاعب ريال مدريد السابق مونيوز ستة أهداف خلال 34 مباراة خاضها في الدوري الإسباني مع أوساسونا الموسم الماضي.

وبدأ اللاعب مسيرته الدولية في مارس/آذار الماضي، عندما سجل هدفا في شباك صربيا خلال مباراة ودية.

وتلتقي إسبانيا، التي تعادلت 1-1 مع الرأس الأخضر في مباراتها الأولى بالمجموعة الثامنة بكأس العالم، مع السعودية يوم الأحد المقبل.

المصدر: رويترز

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