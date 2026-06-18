ليس في الحروب فقط.. مسيّرة تعكر صفو معسكر كوريا الجنوبية

قال المدرب هونغ ميونغ-بو، الأربعاء، إنه تم رصد طائرة مسيّرة تحلق فوق حصة تدريب كوريا الجنوبية قبل مباراتها المرتقبة أمام أحد مضيفي كأس العالم، المكسيك، واصفا الحادثة بأنها "مؤسفة".

وسيضمن الفوز في مباراة كوريا الجنوبية ضد المكسيك في غوادالاخارا الخميس التأهل إلى الأدوار الإقصائية، ويضع الفائز في صدارة المجموعة الأولى التي تضم أيضا جنوب أفريقيا وتشيكيا.

غير أن تحضيرات المنتخب الكوري الثلاثاء تعطلت بسبب الحادثة، التي أثارت مخاوف من عملية تجسس، مع تقارير تفيد بأن الجيش المكسيكي أسقط الطائرة المسيّرة.

وقال المدرب: "خلال تدريبنا أمس كانت هناك طائرة مسيّرة في السماء، وعلمنا بذلك. لكن لحسن الحظ كان ذلك قبل أن نبدأ تدريبنا التكتيكي، لذلك لم يؤثر علينا بشكل كبير".

وأضاف في مؤتمر صحافي: "ولكن بينما كنا نستعد للمباراة، كان ذلك هو التوقيت الأهم، لذا ما حدث كان مؤسفا".

ولم ترد السلطات الفيدرالية المكسيكية على الفور على طلب للتعليق، فيما أفاد مسؤولون في ولاية خاليسكو بأنهم لا يملكون سجلا رسميا للحادثة.

وقد حُظرت رحلات الطائرات المسيّرة فوق الملاعب والمنشآت التي تستضيف مباريات وأنشطة كأس العالم في المكسيك، وكذلك في الولايات المتحدة.

وقال هونغ إنه يتوقع مواجهة صعبة أمام المكسيك، مشيدا بخط وسط "مبدع" لدى الخصم، ومشيرا إلى أن الجماهير المحلية الصاخبة قد تلعب دورا.

وأضاف: "نحن ندرك تماما أننا سنخوض مباراة خارج أرضنا أمام الفريق المضيف، ونعلم أن ذلك سيمنحهم أفضلية".

وتابع: "لكن لاعبينا يملكون خبرة مثل هذه المباريات، لذلك سيكون الأمر مختلفا غدا، وعلينا التحكم في إيقاع وتدفق المباراة".

وكانت المكسيك فازت على جنوب أفريقيا 2-0 في المباراة الافتتاحية للبطولة الأسبوع الماضي، فيما قلبت كوريا الجنوبية تأخرها لتفوز على تشيكيا 2-1.