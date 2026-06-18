لم يعد رونالدو.. منتخب الكونغو تجاهل التخطيط لإيقاف "الدون"

أوضح لاعب وسط جمهورية الكونغو نغالايل موكاو عقب التعادل مع البرتغال 1-1 في مباراتهما الافتتاحية ضمن تصفيات كأس العالم 2026 الأربعاء في هيوستن، أن منتخب بلاده لم يُعدّ خطة لمواجهة كريستيانو رونالدو، نظراً لأن النجم البرتغالي المخضرم لم يعد اللاعب نفسه.

وعندما سُئل موكاو في المنطقة المختلطة من قبل قناة "تي إن تي سبورتس" عن خطة محتملة لمواجهة رونالدو، أجاب بأن مثل هذه الخطة "غير موجودة، بصراحة، لأننا نعلم أنه لم يعد اللاعب نفسه" الذي كان عليه في أوج عطائه.

وأوضح لاعب خط وسط ليل الفرنسي البالغ 21 عاما، بهدوء: "لقد تقدّم في السن قليلاً الآن"، في إشارة إلى النجم الذي يكبره بضعف عمره تقريباً (41 عاما) الذي شارك في كأس العالم للمرة السادسة، وهو رقم قياسي يتشاركه مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وأضاف اللاعب المولود في أنتويرب باحترام: "لكنه يبقى أحد أعظم اللاعبين في التاريخ، لذلك أكنّ له احتراماً كبيراً".

وعانى رونالدو، الفائز بالكرة الذهبية خمس مرات والذي سجل 143 هدفا في 229 مباراة دولية، إذ لم يسدد سوى ثلاث كرات، جميعها خارج الخشبات الثلاث، ما أثار انتقادات حول مساهمته وفائدته مع منتخب "سيليساو أوروبا".

فيما لم يسجل رونالدو أي هدف في 10 مباريات في البطولات الكبرى (كأس العالم وكأس أوروبا)، منذ هدفه الوحيد، وهو ركلة جزاء ضد غانا في المباراة الافتتاحية لكأس العالم 2022 في قطر.