رياضة|كأس العالم 2026

بصمة بافارية.. ثلاثي بايرن ميونخ يخطف الأضواء في المونديال

حفظ

كومبو يجمع هاري كاين و لويس دياز و مايكل اوليزيه المصدر فيفا
نجوم البايرن أوليسيه وكين ودياز تألقوا مع منتخبات بلادهم في كأس العالم (حساب الفيفا)
Published On 18/6/2026
|
آخر تحديث: 12:51 (توقيت مكة)

منذ صافرة انطلاق الجولة الأولى من دور المجموعات لكأس العالم 2026، خطف نجوم بايرن ميونخ الأضواء مع منتخباتهم الوطنية. فالثلاثي الهجومي للفريق البافاري، هاري كين ولويس دياز ومايكل أوليسيه، نجح في ترك بصمته بشكل مباشر خلال المباريات الأولى، مؤكداً أن بايرن يملك أحد أقوى الخطوط الأمامية في عالم كرة القدم حالياً.

وكان الإنجليزي هاري كين أبرز الأسماء خلال افتتاح مشوار منتخب بلاده في البطولة، ونجح قائد "الأسود الثلاثة" في قيادة إنجلترا إلى فوز مثير على كرواتيا بنتيجة 4-2، بعدما سجل هدفين وأظهر مرة أخرى قيمته الكبيرة داخل منطقة الجزاء.

اقرأ أيضا

list of 2 itemsend of list

ولم يكتف كين بالتسجيل فقط، بل لعب دور القائد الذي منح فريقه الهدوء والحلول الهجومية كلما احتاجها المنتخب الإنجليزي، لينال باستحقاق جائزة أفضل لاعب في المباراة.

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group L - England v Croatia - Dallas Stadium, Arlington, Texas, U.S. - June 17, 2026 England's Harry Kane with his wife Katie Goodland in the stand after the match REUTERS/Hannah Mckay
هاري كين تحصل على جائزة أفضل لاعب في مباراة إنجلترا وكرواتيا (رويترز)

 

تألق دياز

أما الكولومبي لويس دياز فقد واصل موسمه الاستثنائي بألوان منتخب بلاده، ففي مواجهة أوزبكستان، ساهم بشكل مباشر في فوز كولومبيا 3-1، بعدما سجل هدفا وصنع آخر.

دياز كان مصدر الخطورة الأول في الجبهة اليسرى، بفضل سرعته ومهاراته وقدرته على اختراق الدفاعات، ليؤكد أنه أحد أهم أسلحة المنتخب الكولومبي في هذه النسخة من المونديال.

الأداء الرائع الذي قدمه دياز لم يمر دون تقدير، حيث اختير بدوره أفضل لاعب في المباراة.

Colombia's Luis Diaz (7) celebrates after scoring their second goal during the World Cup Group K soccer match between Uzbekistan and Colombia in Mexico City, Wednesday, June 17, 2026. (AP Photo/Ashtin Barker)
احتفال لاعب المنتخب الكولومبي لويس دياز بالتسجيل أمام أوزبكستان (أسوشيتد برس)

 

توهج أوليسيه

وفي المنتخب الفرنسي، مايكل أوليسيه، ورغم عدم تسجيله للأهداف، إلا أنه بصم على أداء مميز بعدما صنع هدفا وساهم بشكل كبير في بناء اللعب الهجومي للمنتخب الفرنسي.

تحركات أوليسيه بين الخطوط، وهدوؤه تحت الضغط، وقدرته على إيجاد الحلول في الثلث الأخير من الملعب جعلته أحد أبرز مفاتيح اللعب في اللقاء، ليحصل بدوره على جائزة أفضل لاعب في المباراة.

ومع بداية واعدة بهذا الشكل، يبدو أن جماهير بايرن ميونخ ستكون أمام فرصة متابعة نجوم فريقها وهم يواصلون التألق على أكبر مسرح كروي في العالم، في انتظار معرفة ما إذا كانوا قادرين على قيادة منتخباتهم إلى أدوار متقدمة من البطولة.

إعلان
المصدر: الصحافة الأجنبية

إعلان