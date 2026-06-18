بصمة بافارية.. ثلاثي بايرن ميونخ يخطف الأضواء في المونديال

منذ صافرة انطلاق الجولة الأولى من دور المجموعات لكأس العالم 2026، خطف نجوم بايرن ميونخ الأضواء مع منتخباتهم الوطنية. فالثلاثي الهجومي للفريق البافاري، هاري كين ولويس دياز ومايكل أوليسيه، نجح في ترك بصمته بشكل مباشر خلال المباريات الأولى، مؤكداً أن بايرن يملك أحد أقوى الخطوط الأمامية في عالم كرة القدم حالياً.

وكان الإنجليزي هاري كين أبرز الأسماء خلال افتتاح مشوار منتخب بلاده في البطولة، ونجح قائد "الأسود الثلاثة" في قيادة إنجلترا إلى فوز مثير على كرواتيا بنتيجة 4-2، بعدما سجل هدفين وأظهر مرة أخرى قيمته الكبيرة داخل منطقة الجزاء.

ولم يكتف كين بالتسجيل فقط، بل لعب دور القائد الذي منح فريقه الهدوء والحلول الهجومية كلما احتاجها المنتخب الإنجليزي، لينال باستحقاق جائزة أفضل لاعب في المباراة.

تألق دياز

أما الكولومبي لويس دياز فقد واصل موسمه الاستثنائي بألوان منتخب بلاده، ففي مواجهة أوزبكستان، ساهم بشكل مباشر في فوز كولومبيا 3-1، بعدما سجل هدفا وصنع آخر.

دياز كان مصدر الخطورة الأول في الجبهة اليسرى، بفضل سرعته ومهاراته وقدرته على اختراق الدفاعات، ليؤكد أنه أحد أهم أسلحة المنتخب الكولومبي في هذه النسخة من المونديال.

الأداء الرائع الذي قدمه دياز لم يمر دون تقدير، حيث اختير بدوره أفضل لاعب في المباراة.

توهج أوليسيه

وفي المنتخب الفرنسي، مايكل أوليسيه، ورغم عدم تسجيله للأهداف، إلا أنه بصم على أداء مميز بعدما صنع هدفا وساهم بشكل كبير في بناء اللعب الهجومي للمنتخب الفرنسي.

تحركات أوليسيه بين الخطوط، وهدوؤه تحت الضغط، وقدرته على إيجاد الحلول في الثلث الأخير من الملعب جعلته أحد أبرز مفاتيح اللعب في اللقاء، ليحصل بدوره على جائزة أفضل لاعب في المباراة.

ومع بداية واعدة بهذا الشكل، يبدو أن جماهير بايرن ميونخ ستكون أمام فرصة متابعة نجوم فريقها وهم يواصلون التألق على أكبر مسرح كروي في العالم، في انتظار معرفة ما إذا كانوا قادرين على قيادة منتخباتهم إلى أدوار متقدمة من البطولة.