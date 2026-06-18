كين "هداف ركلات الجزاء" التاريخي في كأس العالم

انفرد مهاجم إنجلترا هاري كين برقم مميز في مشاركاته ببطولات كأس العالم لكرة القدم، بعدما أصبح أكثر اللاعبين تسجيلا للأهداف من ركلات جزاء.

وسجل كين هدف تقدم إنجلترا على كرواتيا مساء الأربعاء في مباراة الجولة الأولى من مونديال 2026 لحساب المجموعة الثانية عشرة، كما أحرز اللاعب نفسه هدفا ثانيا قبل نهاية الشوط الأول، الذي انتهى بنتيجة التعادل بهدفين لمثلهما، فيما انتهت المباراة بفوز إنجلترا بنتيجة كبيرة 4-2.

وجاء هدف مهاجم بايرن ميونيخ ليكون الخامس له من علامة الجزاء في تاريخ مشاركاته في المونديال لينفرد بالصدارة، ويفض الشراكة مع 4 لاعبين سجلوا 4 أهداف من ركلات جزائية.

وكان كين قبل المباراة على قدم المساواة مع كل من الأرجنتيني غابرييل باتيستوتا والأسطورة البرتغالية أوزيبيو والهولندي روب رينسينبرينك، وكذلك الأسطورة الأرجنتينية الحالية ليونيل ميسي، الذي أصبح مؤخرا الهداف التاريخي للمونديال برصيد 16 هدفا بالتساوي مع النجم الألماني السابق ميروسلاف كلوزه.

أرقام مذهلة

كما وصل كين إلى أكثر من 200 مساهمة تهديفية منذ انضمامه إلى بايرن ميونيخ قبل موسمين (201 مساهمة)، بتسجيله هدفين في كرواتيا، وذلك في مشاركاته على صعيد الأندية والمنتخب الوطني، بواقع 178 مباراة.

كما أصبح كين متساويا مع نظيره النرويجي إيرلينغ هالاند على مستوى الحصيلة التهديفية لكل منهما في مجمل الموسم سواء مع ناديه أو منتخب بلاده، حيث سجل كل منهما 60 هدفا.

كذلك أصبح كين أفضل هداف لإنجلترا في كأس العالم، بوصوله إلى الهدف العاشر في 12 مباراة، متساويا مع النجم السابق غاري لينيكر، الذي حقق الرصيد نفسه.

وتخطى كين أيضا الرصيد التهديفي لكريستيانو رونالدو نجم وقائد البرتغال على مستوى المونديال، إذ سجل الأخير 8 أهداف فقط.