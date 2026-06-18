كين الاستثنائي وأسود تزأر مبكرا.. أرقام تاريخية من مواجهة إنجلترا وكرواتيا

بداية مقنعة لمنتخب إنجلترا في كأس العالم 2026، بعدما فاز على نظيره الكرواتي 4-2 وثأر لمباراة خروجه من نصف نهائي كأس العالم 2018 في روسيا.

المباراة التي شهدت تسجيل 6 أهداف احتشدت بالأرقام ذات الدلالة، سواء بالنسبة لمجرياتها، أو بالنسبة للسياق التاريخي العام.

حقق المنتخب الإنجليزي فوزه الأول في مباراته الافتتاحية في 3 بطولات متتالية لكأس العالم للمرة الأولى على الإطلاق، وهذه هي مشاركته السابعة عشرة في النهائيات.

خسرت كرواتيا في مباراتها الافتتاحية في 4 من آخر 6 مشاركات لها في بطولة كأس العالم لكرة القدم (فازت في واحدة وتعادلت في أخرى). ومنذ عام 2002، يُعد هذا الرقم الأعلى من حيث عدد الهزائم في الجولة الأولى في النهائيات لأي منتخب (أستراليا أيضا بأربع هزائم).

هذه المباراة الثامنة فقط في تاريخ كأس العالم التي تشهد تسجيل كلا الفريقين هدفين قبل نهاية الشوط الأول، والثانية فقط في القرن الحادي والعشرين، بعد مباراة صربيا وسويسرا في عام 2022، وكانت هذه هي المباراة الثانية فقط من بين تلك المباريات الثماني التي شاركت فيها إنجلترا (أيضا ضد الأرجنتين عام 1998).

أرقام كين الاستثنائية

أصبح هاري كين ثاني لاعب إنجليزي يسجل في 3 نسخ مختلفة من كأس العالم (2018، 2022، 2026)، إلى جانب ديفيد بيكهام (1998، 2002، 2006). كما عادل رقم غاري لينيكر بتسجيله 10 أهداف في النهائيات، وهو الرقم الأعلى بين جميع لاعبي إنجلترا.

كما سجل هاري كين لاعب منتخب إنجلترا ركلات جزاء أكثر من أي لاعب آخر في تاريخ كأس العالم (5).

بتسجيله هدفه الدولي الثاني فقط مع المنتخب الأول، أصبح مارتن باتورينا ثالث أصغر هداف لكرواتيا في كأس العالم لكرة القدم (23 عاما و121 يوما)، بعد جوسكو غفارديول في عام 2022 ضد المغرب (20 عاما و328 يوما) وإيفيكا أوليتش في عام 2002 ضد إيطاليا (22 عاما و267 يوما).

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أصبح جود بيلينغهام، لاعب منتخب إنجلترا، أصغر لاعب أوروبي في التاريخ يشارك في 4 بطولات كبرى مختلفة (بطولة أمم أوروبا وكأس العالم)، وذلك عن عمر يناهز 22 عاما و353 يوما، إذ جاءت 57% من أهدافه مع منتخب إنجلترا في البطولات الكبرى (4 من 7)، وهي أعلى نسبة بين جميع اللاعبين الذين سجلوا 5 أهداف أو أكثر مع منتخب الأسود الثلاثة.

الهدف 4 لإنجلترا هو الثاني فقط في كأس العالم الذي يسجله ويصنعه لاعبان بديلان (ماركوس راشفورد وبوكايو ساكا) إلى جانب هدف جاك غريليش ضد إيران في عام 2022، الذي صنعه كالوم ويلسون.

أصبح لوكا مودريتش ثاني لاعب أوروبي يشارك في 10 بطولات كبرى مختلفة (بطولة أمم أوروبا وكأس العالم)، إلى جانب كريستيانو رونالدو (12 بطولة)، وقد شارك في جميع بطولات كأس العالم وأمم أوروبا باستثناء بطولة واحدة منذ عام 2006، حين فشلت كرواتيا في التأهل لكأس العالم 2010.