كندا تمنع مهاجم كوت ديفوار من دخول أراضيها قبل مباراة ألمانيا

تلقت كوت ديفوار ضربة موجعة قبل مواجهتها المرتقبة أمام ألمانيا في الجولة الثانية من دور المجموعات لكأس العالم عام 2026، بعد تأكد غياب المهاجم إيلي واهي عن المباراة التي ستقام في مدينة تورونتو الكندية.

وأكد الاتحاد الإيفواري لكرة القدم في بيان رسمي أن اللاعب لن يتمكن من السفر مع بعثة المنتخب إلى كندا بسبب عدم حصوله -حتى الآن- على التراخيص الإدارية اللازمة لدخول الأراضي الكندية. وبناء على ذلك، سيبقى واهي في الولايات المتحدة في انتظار عودة المنتخب من رحلته.

ويأتي هذا الغياب في توقيت حساس بالنسبة لمنتخب الأفيال، خاصة أن واهي كان ضمن التشكيلة الأساسية التي خاضت المباراة الأولى أمام الإكوادور، والتي انتهت بفوز كوت ديفوار بهدف دون رد، ما وضع المنتخب في موقع جيد قبل مواجهة ألمانيا التي قد تمنحه بطاقة التأهل المبكر إلى الدور المقبل.

ويبلغ واهي من العمر 23 عاما، وقد لعب النصف الثاني من الموسم الماضي مع نادي نيس الفرنسي على سبيل الإعارة من آينتراخت فرانكفورت الألماني، ويعد أحد العناصر الهجومية التي يعول عليها المنتخب الإيفواري في هذه البطولة.

تحقيق قضائي وتساؤلات حول الغياب

ويأتي هذا التطور بعد يوم واحد فقط من تداول تقارير إعلامية فرنسية تحدثت عن فتح تحقيق من قبل النيابة العامة في مدينة مرسيليا بشأن شبهات تتعلق بالفساد الرياضي، دون وجود أي تأكيد رسمي يربط بين هذه القضية وعدم تمكن اللاعب من دخول كندا.

وفي بيانه، أكد الاتحاد الإيفواري دعمهم الكامل للاعب، مشددا على ثقته فيه ومساندته له خلال هذه الفترة.

وليست هذه الحالة الأولى خلال المونديال الحالي، إذ شهدت البطولة أيضا غياب لاعب المنتخب الغاني توماس بارتي عن مواجهة بنما بعد رفض دخوله إلى كندا، على خلفية القضايا القانونية التي يواجهها في بريطانيا.

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وسيكون المنتخب الإيفواري مطالبا بإيجاد الحلول الهجومية المناسبة لتعويض غياب واهي أمام منتخب ألماني يسعى بدوره إلى تأكيد بدايته القوية في البطولة، في واحدة من أبرز مواجهات الجولة الثانية.