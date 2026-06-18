قطر ضد كندا في كأس العالم.. الموعد والقنوات الناقلة

يلتقي منتخب قطر نظيره الكندي فجر الجمعة ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات لكأس العالم 2026.

منتخب قطر تعادل في أولى مبارياته بالمونديال أمام سويسرا ليخطف نقطة ثمينة ويواجه كندا التي خرجت بالنتيجة ذاتها ضد البوسنة.

موعد مباراة قطر ضد كندا

تقام المباراة يوم الجمعة 19 يونيو/حزيران على ملعب بي سي بليس في مدينة فانكوفر الكندية.

وتنطلق صافرة البداية في الساعة الواحدة بعد منتصف الليل (01:00) بتوقيت السعودية وقطر، الثانية صباحا بتوقيت الإمارات (02:00).

القنوات الناقلة لمباراة قطر ضد كندا

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الكأس 5

كما يمكنكم متابعة أحداث المباراة، لحظة بلحظة، من خلال التغطيات المباشرة للجزيرة نت.

حظوظ المنتخبين

تمنح المعطيات الفنية أفضلية نسبية لأصحاب الأرض؛ إذ قدّم رجال المدرب جيسي مارش أداء قويا في الجولة الأولى عابه فقط غياب الفاعلية الهجومية، وهو أمر يراه المراقبون مؤقتا في ظل امتلاك الفريق لأسلحة هجومية بارزة مثل جوناثان ديفيد وسايل لارين.

في المقابل، يدخل "العنابي" اللقاء محاطا بالطموحات، حيث اقتنص نقطة التعادل في الثواني الأخيرة أمام سويسرا ليحصد أول نقطة في تاريخه في المونديال.

تاريخيا، التقى الفريقان وديا عام 2022 وانتهت المواجهة بفوز كندا بثنائية نظيفة.

التشكيلة المتوقعة لقطر أمام كندا (4-2-3-1)..

أبو ندى؛ العلوي، ميغيل، خوخي، همام الأمين، جابر، فتحي، لاي، إيدملسون، عبد الرزاق، عفيف.

التشكيلة المتوقعة لكندا أمام قطر (4-3-3)..

كريبو؛ سيغور، دي فوجيرول، كورنيليوس، لارييا؛ بوكانان، كونيه، يوستاكيو، أحمد؛ ديفيد، لارين.