رجل النجمة السادسة.. هل ينقذ فينيسيوس البرازيل بعد التعثر أمام المغرب؟

يواجه المنتخب البرازيلي شكوكا جدية بشأن قدرته على الفوز بالنجمة السادسة في النسخة الحالية من كأس العالم، لكن يمكن لمدربه الإيطالي كارلو أنشيلوتي الاعتماد على فينيسيوس جونيور الذي أنقذ "السيليساو" بتسجيله هدف التعادل أمام المغرب في المباراة الافتتاحية.

بمواجهة هايتي في فيلادلفيا، الجمعة، يتعين على مهاجم ريال مدريد الإسباني تقديم أداء مثالي ضد المنتخب الذي يُفترض أنه الأضعف في المجموعة الثالثة، لإسكات الانتقادات الموجهة لـ "راقصي السامبا" والحفاظ على الأمل في إنهاء منافسات المجموعة في الصدارة.

وأمام "أسود الأطلس"، أعاد فيني فريقه إلى أجواء المباراة بتسجيله هدف التعادل بعد نصف ساعة، رافعا رصيده إلى 10 أهداف في 50 مباراة دولية.

انطلق من الجهة اليسرى، ثم توغل إلى الداخل وأطلق تسديدة قوية بقدمه اليمنى، وهي علامته المميزة في ريال مدريد.

"يجب أن نعاني"

وبعدما حصل على جائزة "لاعب المباراة" لقيادته هجوم "السيليساو" بمفرده ضد الأداء الرائع للمغاربة، أكد بعد المباراة أنه "لا يزال بإمكاني التحسن كثيرا".

وأوضح المهاجم البالغ 25 عاما الذي لا يتردد في القيام بواجباته الدفاعية "لم أكن في أفضل حالاتي من الناحية الفنية. أعتقد أنني أستطيع تحسين ذلك والمساعدة بشكل أكبر في القطاع الهجومي".

ورأى أنه "للفوز بكأس العالم، يتعين عليك أن تعاني، ويتعين عليك أن تستقبل أهدافا، ويتعين عليك أن تقلب نتائج المباريات. وعلينا أن نكون مستعدين لذلك".

ويصل المهاجم البرازيلي إلى كأس العالم بعد موسم صعب مع ريال مدريد، حيث لم يحقق أي لقب في إسبانيا، وخرج من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا على يد بايرن ميونيخ الألماني، على الرغم من أنه استعاد دوره كلاعب أساسي في صفوف الفريق الملكي منذ وصول المدرب ألفارو أربيلوا في يناير/كانون الثاني بدلا من تشابي ألونسو.

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وقد سجل معظم أهدافه الـ 22 في النصف الثاني من الموسم.

كما بإمكانه الاعتماد على ثقة أنشيلوتي الذي أشرف عليه في ريال مدريد وفاز معه بلقبين في دوري أبطال أوروبا عامي 2022 و2024.

وعلّق فينيسيوس على العلاقة التي تربطه بأنشيلوتي قائلا "إنه شخص يعرفني أكثر من أي شخص آخر. يحرص دائما على أن أنسجم مع فريقي بأسرع وقت ممكن، ويمنحني الأهمية التي أحتاجها وأستحقها. وبإذن الله، أستطيع أن أقدم له الكثير".

ثقة أنشيلوتي

قال فينيسيوس في أواخر عام 2025 عن المدرب الإيطالي الذي أصبح أسطورة بعد فوزه بلقب في كل من الدوريات الخمسة الكبرى في أوروبا "غرس أنشيلوتي الثقة في اللاعبين، وجعل الجميع يشعرون بالراحة حتى يتمكن كل لاعب من استغلال نقاط قوته على أكمل وجه في مركزه الأمثل".

وفي حين جرب المدرب البالغ 67 عاما العديد من الخيارات، مثل إشراكه الظهيرين روجر إيبانيز ودوغلاس سانتوس أساسيين أمام المغرب، إلا أنه يعتبر ابن مدينة ساو غونزالو، القريبة من ريو، لاعبا لا غنى عنه نظرا لقدرته التهديفية العالية.

أوضح أنشيلوتي لقناة "بلاكار" البرازيلية "يمكننا الاستفادة من لاعب قادر على تقديم الكثير كجناح، وليس كمهاجم صريح داخل منطقة الجزاء، لأني لست غبيا وهو ليس مرجعا أساسيا في منطقة الجزاء. لكن عندما يهاجم منطقة الجزاء وهو في وضعية تسمح له بالتحرك، يصبح خطيرا للغاية".

رجل النجمة السادسة

ويرى الأسطورة البرازيلية كافو أن فيني قادر على أن يكون رجل "النجمة السادسة".

وقال المدافع الذي يتضمن سجله 142 مباراة دولية (وهو رقم قياسي برازيلي) في أبريل/نيسان في حفل توزيع جوائز لوريوس "خلال هذه المباريات الثماني (في حالة الوصول إلى النهائي)، يمتلك فينيسيوس جونيور كل ما يحتاجه ليُظهر للعالم أجمع قيمته وما هو قادر على فعله على أرض الملعب".

جاء تصريح كافو بعدما تُوّج اللاعب الإسباني الموهوب من نادي برشلونة، لامين يامال، كأفضل رياضي شاب في العالم.