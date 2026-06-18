الفيفا يحذف 388 ألف منشور تحريضي منذ انطلاق المونديال

قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) حذف آلاف التعليقات التحريضية التي تم نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي منذ انطلاق بطولة كأس العالم في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، يوم الخميس الماضي.

ووفقا لفيفا، تمت مراجعة 3.8 ملايين منشور، وتم حذف 388 ألفا منها في مقابل حذف 287 ألف منشور وتعليق في المونديال السابق، الذي استضافته قطر عام 2022.

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وذكر فيفا أنه "تمت مراجعة أكثر من 250 مليون تعليق ومنشور، ووجد أن أكثر من 30 مليونا منها مسيئة".

واجتمعت لجنة من الشخصيات البارزة في أتلانتا، جورجيا، لوضع حلول للقضاء على خطاب الكراهية.

وكان من بين المشاركين الرئيس الليبيري السابق جورج ويا، اللاعب الأفريقي الوحيد الذي تُوّج بجائزة الكرة الذهبية كأفضل لاعب في العالم، ولاعبة المنتخب النيجيري السابقة ميرسي أكيدي، والحكم الأمريكي ديفيد غيرسون مؤسس حركة "الحكام بحاجة إلى الحب أيضا".

وقال ويا: "عندما أنظر إلى الماضي، لا أجد شيئا قد تغير. لقد تعرضت للإهانات العنصرية في ذروة العنصرية، وما زلنا نتحدث عنها اليوم".

وأضاف: "لهذا السبب نناضل، ونسعى لتوعية الشباب لكي ينشؤوا أفرادا رحماء، لا مجرد محبين للعبة. لا مكان للتمييز في مجتمعنا".