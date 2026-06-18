في 83 دقيقة.. فيتينيا يدخل تاريخ المونديال برقم غير مسبوق

قدّم نجم باريس سان جيرمان والمنتخب البرتغالي فيتينيا أداء لافتا واستثنائيا خلال مواجهة منتخب بلاده أمام الكونغو الديمقراطية في نهائيات كأس العالم، مكللا جهوده برقم قياسي غير مسبوق في تاريخ المونديال.

وانتهت المباراة بين البرتغال والكونغو الديمقراطية بالتعادل 1-1.

ووفقا لمنصة "أوبتا" (Opta)، أصبح فيتينيا صاحب الرقم القياسي لأكبر عدد من التمريرات في مباراة واحدة للاعب خاض أقل من 90 دقيقة منذ بدء توثيق البيانات عام 1966، بواقع 128 تمريرة، منها 121 تمريرة ناجحة، وبدقة بلغت حوالي 95%.

وتوزعت تمريرات النجم البرتغالي بالتساوي تقريبا على مدار اللقاء، بواقع 60 تمريرة في منتصف ملعب بلاده و61 تمريرة في منتصف ملعب الخصم، لينال تقييم 7.4 من شبكة الإحصاءات العالمية "سوفاسكور" (Sofascore).

وتكتسب هذه الأرقام ميزة استثنائية كون اللاعب غادر أرضية الملعب في الدقيقة 83، محققا هذا الإنجاز التاريخي في وقت قياسي.