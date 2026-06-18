غضب يتصاعد في الملاعب.. لماذا تكره الجماهير استراحات المياه؟

ترددت صيحات استهجان عالية في أرجاء ملعب دالاس عند بداية استراحة الترطيب خلال الشوط الأول من مباراة إنجلترا وكرواتيا، الأربعاء، في كأس العالم، إذ أبدى المشجعون استياءهم من هذه القاعدة الجديدة.

وأثارت استراحات الترطيب الإلزامية لتناول المياه التي فرضها الاتحاد الدولي للعبة (الفيفا)، ومدتها ثلاث دقائق في كل شوط، جدلا كبيرا منذ تطبيقها لأول مرة في كأس العالم الحالية بداعي مساعدة اللاعبين على تحمل حرارة ورطوبة الصيف في أمريكا الشمالية.

ويقول بعض المنتقدين إن هذه الاستراحات تقطع انسيابية المباراة، ويرى آخرون أن إدخالها مجرد حيلة لتقسيم المباراة إلى أربعة أرباع وإتاحة المزيد من الفرص لمحطات البث لعرض الإعلانات.

اعتراض مخطط

وكان بعض مشجعي إنجلترا أعلنوا على مواقع التواصل الاجتماعي أنهم سيبدون اعتراضهم خلال مباراة الأربعاء، وبدأت صيحات الاستهجان من مشجعي الفريقين بمجرد أن أطلق الحكم الفرنسي كليمان توربان صفارته للإشارة إلى الاستراحة في الدقيقة 22.

وصدرت صيحات استهجان من الجماهير عند بدء استراحة الترطيب الأولى أمس الثلاثاء في مباراة النرويج أمام العراق في استاد بوسطن، حيث كانت درجة الحرارة معتدلة عند 23 درجة مئوية (73.4 درجة فهرنهايت).

وكان العراق متعادلا مع النرويج بدون أهداف ويقدم أداء جيدا عند بدء الاستراحة، لكنه استقبل هدفا بعد أربع دقائق من استئناف اللعب وخسر في النهاية 4-1.