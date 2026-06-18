الرحلة لم تنته.. رونالدو الغاضب يرفض لوم زملائه

دافع النجم كريستيانو رونالدو، قائد منتخب البرتغال، عن زملائه عقب التعادل المخيب للآمال بهدف لمثله (1-1) أمام الكونغو الديمقراطية في افتتاح مشوار الفريقين بكأس العالم 2026 في هيوستن.

وتسبب هذا التعادل في وضع البرتغال، المرشحة بقوة لحمل اللقب قبل انطلاق المونديال، أمام سيناريو معقّد يهدد طموح الجماهير بـ"لقاء أخير" مرتقب بين ليونيل ميسي ورونالدو في ربع النهائي في مدينة كانساس سيتي.

ورغم مغادرته الملعب غاضبا فور صافرة النهاية، أكد مهاجم النصر السعودي في تصريحات لشبكة "سبورت تي في" أن الفريق لم ينقصه شيء، واصفا النتيجة بأحكام كرة القدم، رافضا إلقاء اللوم على زملائه بعد العجز عن اختراق الدفاع الأفريقي العنيد الذي صعقهم بهدف يوان ويسا.

ووجّه اللاعب البالغ من العمر 41 عاما رسالة حماسية عبر حساباته الرسمية قال فيها: "لم تكن هذه البداية التي أردناها، لكن المشوار لم ينتهِ بعد، ارفعوا رؤوسكم وركزوا على القادم".

وتأتي هذه التطورات في وقت امتد فيه الصيام التهديفي للدون إلى 10 مباريات دولية كبرى متتالية، إلا أن المباراة شهدت كتابته لتاريخ آخر؛ إذ أصبح أكبر لاعب يمثل البرتغال متخطيا بيبي، وعادل غريمه ميسي بست مشاركات مونديالية تاريخية.

وسيكون رجال المدرب روبرتو مارتينيز مطالبين بتصحيح المسار سريعا عندما يواجهون أوزبكستان، قبل الصدام الحاسم أمام كولومبيا.