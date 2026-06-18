رقم 1000.. ماذا أعدّ فيفا لمباراة تونس واليابان التاريخية؟

أعلنت لجنة الحكام التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عن تعيين الحكم الروماني إستفان كوفاتش لإدارة المباراة رقم 1000 في تاريخ نهائيات كأس العالم، والتي ستجمع بين المنتخب التونسي ومنتخب اليابان يوم 20 يونيو/حزيران في ملعب مونتيري.

ويُعد هذا اللقاء حدثا تاريخيا في سجل البطولة، ما دفع فيفا إلى تخصيص طاقم تحكيم مميز، حيث سيساعد كوفاتش كل من مواطنيه فيرينتس تونيوجي وميهاي ماريكا، بينما سيكون الكوستاريكيان خوان كالديرون وخوان كارلوس مورا في مهام الحكم الرابع وحكما احتياطيا مساعدا.

كما أكدت فيفا أن اختيار كوفاتش لا يرتبط بالصدفة الرمزية للمباراة رقم 1000، بل جاء بناء على كفاءته التحكيمية العالية، باعتباره واحدا من أفضل الحكام في أوروبا في السنوات الأخيرة.

من جهته، أوضح رئيس لجنة الحكام في فيفا بييرلويجي كولينا أن هذا التعيين يمثل شرفا خاصا، مشيرا إلى أن الحكم الروماني سيقود المباراة وفق المعايير الصارمة نفسها التي تعتمدها اللجنة في جميع اللقاءات، بعيدا عن الطابع الاحتفالي للمناسبة.

وقد تم تقديم قميص خاص بهذه المباراة للحكم وطاقمه المساعد، يتميز بخطوط ذهبية وشارة تذكارية مكتوب عليها المباراة رقم 1000، في مبادرة رمزية من الشركة الراعية للبطولة.

ويبلغ كوفاتش من العمر 41 عاما، ويُعتبر من أبرز حكام القارة الأوروبية، حيث سبق له إدارة مباريات مهمة في دوري أبطال أوروبا، كما شارك في كأس العالم قطر عام 2022 حكما رابعا، قبل أن يحصل الآن على فرصة قيادة أول مباراة له في كأس العالم حكما رئيسيا، في حدث سيبقى محفورا في تاريخ البطولة.