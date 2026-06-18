لماذا رفض لاعبو منتخب فرنسا الترويج للخمور في المونديال؟

اتخذ لاعبو المنتخب الفرنسي قرارا جماعيا بتجنب الوقوف أمام خلفيات إعلانية تروج لشركات المشروبات الكحولية عند تسلّم جائزة رجل المباراة في كأس العالم 2026، مفضلين استخدام خلفيات محايدة تماما.

وجرت العادة بأن ينظّم الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) جلسة تصوير رسمية لتوثيق لحظة تسلّم الجائزة بالشراكة مع إحدى شركات الخمور، بحيث يُعرض على اللاعبين خلفيتان للتصوير: الأولى يظهر فيها شعار الشركة بشكل بارز، والأخرى دون شعار.

منتخب فرنسا يرفض الترويج للخمور

وذكرت شبكة "آر إم سي سبورت" الفرنسية أن مسؤولي المنتخب الفرنسي أبلغوا اللجنة المنظمة لمونديال 2026، أن لاعبيه الذين سيحصلون على هذه الجائزة سيقفون أمام خلفية محايدة تماما، دون أي إشارة إلى تلك الشركة.

وتم تطبيق هذا القرار بعد المواجهة الأولى لفرنسا التي جرت يوم الثلاثاء الماضي، وفيها فاز "الديوك" على السنغال 3-1، ونال مايكل أوليسيه لاعب بايرن ميونخ جائزة رجل المباراة.

وبحسب الشبكة ذاتها فإن هذا القرار لم يكن "وليد الصدفة أو الارتجال"، بل جاء امتدادا للنقاشات المستمرة منذ عدة سنوات حول حقوق الصور الخاصة بلاعبي المنتخب الفرنسي.

وأوضحت أن العديد من لاعبي منتخب فرنسا لا يرغبون في الارتباط بفئات معينة من الشركاء التجاريين لا سيما تلك المتعلقة بالعلامات التجارية للخمور.

وعليه فضّل مسؤولو المنتخب الفرنسي وضع قاعدة موحدة لجميع اللاعبين، فإلى جانب كونها "مسألة مبدأ فإن هذا الخيار يساهم في الوقت نفسه في تجنب أي جدل فردي"، إذ لن يضطر أي لاعب لاتخاذ موقف علني عند تسلّم جائزته.

ويواجه المنتخب الفرنسي نظيره العراقي ليلة الثلاثاء من الأسبوع المقبل، عند الساعة الثانية عشرة ليلا بتوقيت مكة المكرمة والدوحة وبغداد، ضمن الجولة الثانية من مباريات المجموعة التاسعة لكأس العالم.