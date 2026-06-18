"حتى لو خسرنا".. ماذا قال توخيل للاعبيه بين شوطي مباراة كرواتيا؟

استهل منتخب إنجلترا مشاركته في كأس العالم 2026 ساعيا لإنهاء صيام دام 60 عاما عن الألقاب، بفوز كبير على كرواتيا 4-2 أمام 70 ألف متفرج في دالاس.

المباراة سجل أهدافها كل من هاري كين (هدفان) وجود بيلينغهام وماركوس راشفورد للإنجليز، بينما سجل هدفي كرواتيا كل من مارتن باتورينا وبيتار موسا.

وقال كين الذي رفع رصيده في كأس العالم إلى 10 أهداف لقناة "آي تي في": "يجب الإشادة بالمدرب، ألقى علينا كلمة بين الشوطين قال فيها ببساطة: انظروا، إذا خسرنا، فنحن نفقد أسلوبنا، أعتقد أنكم رأيتم ذلك في الطريقة التي دخلنا بها الشوط الثاني، لقد لعبنا بأقصى طاقة، ولم يتمكنوا من مجاراتنا".

بينما شرح المدرب توخيل حديثه ذلك قائلا: "قلت لهم ببساطة إنه حتى لو خسرنا، فلن يغير ذلك نظرتي إلى الأيام الـ17 الماضية، لكن لنفعل ذلك بطريقتنا. نحن نركز أكثر من اللازم على النتيجة، ونركز أكثر من اللازم على حماية ما لا نملكه حاليا، وكان الهدف الثاني مجرد مثال على ذلك".

ويحتل المنتخب الإنجليزي صدارة المجموعة الـ12 برصيد 3 نقاط، بفارق الأهداف عن منتخب غانا الذي فاز على بنما بدوره بهدف نظيف.