الفريق وليس أنت.. تيري هنري يهاجم رونالدو بعد تعادل البرتغال

لم تتوقف ردود أفعال التعادل المخيب للمنتخب البرتغالي أمام جمهورية الكونغو الديمقراطية 1-1 عند حدود النتيجة، بل امتدت لتفجير نقاشات فنية حادة قادها النجم الفرنسي السابق تيري هنري، الذي وجّه انتقادات لاذعة لقائد البرتغال كريستيانو رونالدو، متهما إياه بتقديم المجد الشخصي على مصلحة المجموعة.

ويسعى مهاجم النصر إلى هز الشباك في مشاركته السادسة في كأس العالم، بعدما افتتح رصيده التهديفي في نسخة عام 2006 في ألمانيا عندما كان عمره 21 عاما فقط.

وبدا رونالدو في بعض الأحيان متلهفا لتسجيل هذا الهدف لتحقيق هذا الإنجاز، وليصبح ثاني أكبر لاعب يسجل في البطولة إذا ما هز الشباك في هذه النسخة، بعد روجيه ميلا.

هنري يصوب سهامه نحو رونالدو

سلط مهاجم أرسنال السابق الضوء على لحظة محددة يعتقد فيها أن رغبة المهاجم الأسطوري في المجد الشخصي كلّفت منتخب بلاده البرتغال هدفا حاسما في مستهل مشواره المونديالي.

وفي حديثه على قناة "فوكس سبورتس" التي يعمل محللا رياضيا بها، أوضح هنري أسباب خطأ نجم النصر.

وقال: "هناك أمر مهم، أرجو من الجميع في منازلهم أن يدركوا أن الفريق هو من يحتاج إلى التسجيل، وليس أنت".

وأشار الفرنسي إلى أن تحركات رونالدو في الثلث الهجومي الأخير أعاقت فرص البرتغال في اختراق دفاع الكونغو الديمقراطية العنيد، تحديدا خلال هجمة في الشوط الثاني شارك فيها جواو كانسيلو وبرونو فرنانديز الذي كان يبحث عن تمريرة داخل منطقة الجزاء.

يعود المنتخب البرتغالي للمنافسة في 23 يونيو/حزيران بمواجهة أوزبكستان، وقد يُحاول المدرب روبرتو مارتينيز تغيير التشكيلة وإبقاء رونالدو بديلا والدفع بالمهاجم الصريح غونزالو راموس للمساعدة في التدفق الهجومي للفريق.