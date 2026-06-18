بعد دموعه أمام الجزائر.. عائلة ميسي تكشف حقيقة الوضع الصحي لوالده

أعلنت عائلة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، يوم الخميس، أن والده خورخي ميسي يمر بوعكة صحية ويخضع حاليا لمراقبة طبية دقيقة، مؤكدة أن حالته تشهد تحسنا تدريجيا وتتطور بشكل إيجابي.

وجاء هذا الإعلان بعد يومين من المباراة التي قادت فيها ثلاثية ليونيل ميسي منتخب الأرجنتين للفوز على الجزائر بنتيجة 3-0 في كأس العالم 2026، حيث أثار تأثر قائد "ألبيسيليستي" عقب تسجيله الهدف الأول موجة واسعة من التساؤلات، بعدما ظهر وهو يمسح دموعه بقميصه في مشهد لافت.

وكان ميسي قد أوضح عقب اللقاء أن دموعه تعود إلى أسباب شخصية لا علاقة لها بكرة القدم، مشيرا إلى أنه مر بفترة صعبة ومعقدة على المستوى الشخصي.

وأكد بيان صادر عن عائلة اللاعب أن خورخي ميسي، البالغ من العمر 68 عاما، يواجه مشكلة صحية دون الكشف عن طبيعتها، موضحا أنه "يخضع لمراقبة طبية دقيقة، وأن حالته تتحسن وتتقدم بشكل إيجابي بالنظر إلى وضعه الصحي".

وشددت العائلة على أن الدائرة المقربة جدًا من خورخي ميسي هي الوحيدة التي تمتلك معلومات دقيقة بشأن حالته، مؤكدة أن أي معلومات أو روايات لا تصدر عن مصادر موثوقة ومعترف بها لا ينبغي اعتبارها صحيحة.

في المقابل، نقلت وكالة "رويترز" عن مصدر مقرب من العائلة أن والد ميسي يرقد في أحد المستشفيات بالأرجنتين وهو في حالة حرجة.

وحرصت عائلة قائد المنتخب الأرجنتيني على توجيه الشكر لكل من أبدى تضامنه ودعمه، مطالبة في الوقت ذاته باحترام خصوصية الأسرة وخصوصية خورخي ميسي خلال هذه المرحلة.

ويُعد خورخي ميسي أحد أبرز الشخصيات في مسيرة ابنه الكروية، بعدما رافقه لسنوات طويلة وتولى إدارة أعماله ووكالته خلال مختلف مراحل مشواره الاحترافي.

ومن المقرر أن يستأنف المنتخب الأرجنتيني حملة الدفاع عن لقبه في كأس العالم بمواجهة النمسا يوم الاثنين المقبل ضمن منافسات المجموعة العاشرة.