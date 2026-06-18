رياضة|كأس العالم 2026|الولايات المتحدة الأمريكية

المغرب يتصدر العرب.. أرقام تعيد رسم خريطة المرشحين للفوز بكأس العالم

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epaselect epa13042463 Kylian Mbappe (C) of France celebrates with teammates after scoring the 1-0 goal during the FIFA World Cup 2026 group stage match France against Senegal, in New Jersey, USA, 16 June 2026. EPA/SARAH YENESEL
منتخب فرنسا، أبرز المرشحين في مونديال 2026 (أسوشتد برس)
Published On 18/6/2026

أثبت اليوم الأخير من الجولة الأولى لدور المجموعات أنه كان حاسمًا في إعادة رسم ملامح المنافسة في كأس العالم، بعدما شهد تغيّرات واضحة في ترتيب المنتخبات المرشحة للقب، سواء بالصعود أو التراجع.

فعلى الصعيد الإيجابي، تحسّنت حظوظ المنتخب الإنجليزي بشكل واضح، إذ ارتفعت نسبة ترشيحه من مستوى يقارب 12% إلى نحو 14% عقب فوزه المثير على كرواتيا بنتيجة 4-2، رغم أن الأخير يُعد من المنتخبات القوية في البطولة. كما شهد المنتخب الكولومبي قفزة ملحوظة بعد انتصاره على أوزبكستان 2-0، حيث ارتفعت فرصه من حوالي 2% إلى 2.5%.

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في المقابل، تلقّى المنتخب البرتغالي ضربة على مستوى التوقعات، بعدما تراجعت فرصه من نحو 11% إلى 9% عقب تعادله المفاجئ مع جمهورية الكونغو الديمقراطية، في نتيجة أربكت الحسابات مبكرًا.

ورغم هذه التحولات، ما تزال فرنسا في صدارة المرشحين بنسبة تقارب 20%، تليها إسبانيا بحوالي 18%، بينما يحتل حامل اللقب الأرجنتين المركز الخامس بنسبة تقارب 11%.

Brazil's forward #11 Raphinha (L) speaks with Morocco's defender #02 Achraf Hakimi during the 2026 World Cup Group C football match between Brazil and Morocco at the New York/New Jersey Stadium in East Rutherford on June 13, 2026. (Photo by Mauro PIMENTEL / AFP)
المغرب يتصدر المنتخبات العرب في ترتيب المرشحين للقب المونديال بعد التعادل مع البرازيل (الفرنسية)

حظوظ المنتخبات العربية

أما على صعيد المنتخبات العربية، فيتصدّر المنتخب المغربي قائمة المنتخبات العربية من حيث فرص التتويج في المركز 11، مع حظوظ تُقدَّر بحوالي 3% تقريبًا في الفوز باللقب.

وتراجعت فرص المنتخب الجزائري بعد الهزيمة أمام الأرجنتين، حيث أصبحت حظوظه في التتويج لا تتجاوز 0.3% تقريبًا، بينما تراجعت كذلك فرصه في التأهل من دور المجموعات إلى حدود 40% إلى 45%.

ويأتي بعده المنتخب المصري بحظوظ تُقدَّر بنحو 0.25%، ثم المنتخب السعودي بحوالي 0.1%، في حين تصل فرص تونس إلى أقل من 0.1%.

أما منتخبات قطر والعراق والأردن، فتُعتبر فرصها في التتويج ضعيفة للغاية وتُقدَّر بأقل من 0.05%.

المصدر: الصحافة الأجنبية

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