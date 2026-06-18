المغرب يتصدر العرب.. أرقام تعيد رسم خريطة المرشحين للفوز بكأس العالم

أثبت اليوم الأخير من الجولة الأولى لدور المجموعات أنه كان حاسمًا في إعادة رسم ملامح المنافسة في كأس العالم، بعدما شهد تغيّرات واضحة في ترتيب المنتخبات المرشحة للقب، سواء بالصعود أو التراجع.

فعلى الصعيد الإيجابي، تحسّنت حظوظ المنتخب الإنجليزي بشكل واضح، إذ ارتفعت نسبة ترشيحه من مستوى يقارب 12% إلى نحو 14% عقب فوزه المثير على كرواتيا بنتيجة 4-2، رغم أن الأخير يُعد من المنتخبات القوية في البطولة. كما شهد المنتخب الكولومبي قفزة ملحوظة بعد انتصاره على أوزبكستان 2-0، حيث ارتفعت فرصه من حوالي 2% إلى 2.5%.

في المقابل، تلقّى المنتخب البرتغالي ضربة على مستوى التوقعات، بعدما تراجعت فرصه من نحو 11% إلى 9% عقب تعادله المفاجئ مع جمهورية الكونغو الديمقراطية، في نتيجة أربكت الحسابات مبكرًا.

ورغم هذه التحولات، ما تزال فرنسا في صدارة المرشحين بنسبة تقارب 20%، تليها إسبانيا بحوالي 18%، بينما يحتل حامل اللقب الأرجنتين المركز الخامس بنسبة تقارب 11%.

حظوظ المنتخبات العربية

أما على صعيد المنتخبات العربية، فيتصدّر المنتخب المغربي قائمة المنتخبات العربية من حيث فرص التتويج في المركز 11، مع حظوظ تُقدَّر بحوالي 3% تقريبًا في الفوز باللقب.

وتراجعت فرص المنتخب الجزائري بعد الهزيمة أمام الأرجنتين، حيث أصبحت حظوظه في التتويج لا تتجاوز 0.3% تقريبًا، بينما تراجعت كذلك فرصه في التأهل من دور المجموعات إلى حدود 40% إلى 45%.

ويأتي بعده المنتخب المصري بحظوظ تُقدَّر بنحو 0.25%، ثم المنتخب السعودي بحوالي 0.1%، في حين تصل فرص تونس إلى أقل من 0.1%.

أما منتخبات قطر والعراق والأردن، فتُعتبر فرصها في التتويج ضعيفة للغاية وتُقدَّر بأقل من 0.05%.