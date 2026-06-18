تقارير برازيلية وتعليق لنجم برشلونة.. الهلال يغري رافيينا بمبلغ ضخم

يستهدف نادي الهلال السعودي إبرام صفقة مدوية خلال سوق الانتقالات الحالية، إذ أبدى استعدادا تاما لدفع 170 مليون يورو (نحو 184 مليون دولار) للتعاقد مع الجناح البرازيلي رافينيا، نجم نادي برشلونة الإسباني، وفقا لما أوردته صحيفة "غلوبو إسبورتي" (Globo Esporte) البرازيلية.

وجدد رافينيا، البالغ من العمر 29 عاما، عقده مع برشلونة حتى عام 2028.

وبحسب الصحيفة، تأتي هذه التحركات بطلب من مدرب الهلال، الإيطالي سيموني إنزاغي، في إطار مساعي نادي العاصمة لاستعادة لقب الدوري السعودي من غريمه النصر.

من جهته ذكر الصحفي الإيطالي المتخصص في سوق الانتقالات فابريزيو رومانو أنه تم التوصل إلى اتفاق شفهي بين جميع الأطراف.

نفي

وفي سياق متصل، نفى فيتو رودريغيز، المنسق الإعلامي للاعب، في تصريحات نقلها موقع "365 سكورز" (365scores)، وجود أي مفاوضات جارية، واصفا تقارير الصحافة البرازيلية بأنها "لا أساس لها من الصحة".

وأكدت المصادر المقربة من النجم البرازيلي أن تركيزه منصب بالكامل على مشوار "السيليساو" في نهائيات كأس العالم، لا سيما بعد البداية المخيبة بالتعادل أمام المغرب، حيث يتطلع الفريق لتصحيح المسار وتحقيق الفوز الأول أمام هايتي، الجمعة المقبل.