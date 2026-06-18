نيمار يعود إلى معسكر البرازيل وسط احتفاء خاص من زملائه

احتفى لاعبو المنتخب البرازيلي بمهاجمهم نيمار خلال أول حصة تدريبية جماعية رسمية له في كأس العالم 2026 الأربعاء في موريستاون (نيوجيرزي).

وبدأ أفضل هداف في تاريخ "السيليساو"، العائد من إصابة في ربلة ساقه اليمنى، الحصة بعيدا قليلا عن زملائه قبل أن ينضم إليهم.

ثم مرّ عبر ممر شرفي شكّله اللاعبون الذين رحبوا بعودته وسط أجواء مرحة مع ربتات ودية على ظهره وكتفيه.

وأكمل اللاعبون التمرين على مجموعتين، ضمتا الأساسيين والبدلاء في مباراة المغرب (1-1)، بعيدا عن عدسات الكاميرات الكثيرة لوسائل الإعلام الحاضرة في مركز تدريب نيويورك ريد بولز.

وتعرض نيمار (34 عاما) لإصابة في ربلة الساق اليمنى في منتصف مايو/أيار، ولم يشارك في أي مباراة منذ ذلك الحين.

وتدرب النجم البرازيلي بشكل فردي الثلاثاء وفق صور نشرها الاتحاد البرازيلي لكرة القدم، خلال يوم خُصص لعائلات أبطال العالم خمس مرات.

ولا يزال موعد عودة المهاجم إلى المباريات غير محدد. ويواجه منتخب البرازيل بإشراف مدربه الإيطالي كارلو أنشيلوتي هايتي الجمعة في فيلادلفيا، قبل أن يختتم مشواره في المجموعة الثالثة في 24 يونيو/حزيران بمواجهة إسكتلندا.

وبعد بداية متواضعة أمام منتخب مغربي لافت، قال الظهير الأيسر دوغلاس سانتوس الثلاثاء إن اللاعبين البرازيليين "يصلّون من أجل أن يتعافى نيمار بشكل كامل، لأنه عندما يكون في أفضل حالاته سيستطيع مساعدتنا كثيرا".