"تنقصه مهارة وحيدة".. نجم فرنسا السابق يتوقع انتقال بوعدي لريال مدريد

أشاد أوليفيه جيرو مهاجم ليل، ولاعب منتخب فرنسا السابق، بزميله المغربي أيوب بوعدي بعد تألقه اللافت أمام البرازيل في نهائيات كأس العالم 2026.

ورغم مرور 5 أيام على مباراة البرازيل والمغرب ضمن المجموعة الثالثة، إلا أن اسم بوعدي (18 عاما) ما زال يتردد على ألسنة لاعبي كرة القدم السابقين والحاليين وكذلك وسائل الإعلام، المنبهرين من المستوى الكبير الذي قدّمه في تلك المواجهة.

جيرو يشيد بالمغربي بوعدي

وقال جيرو الذي يعمل حاليا محللا لمباريات كأس العالم بهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" (BBC) "لقد أبهرني بنضجه، لديه عقل راجح كما أنه شخص هادئ وواثق من نفسه".

وأضاف "إنه بمثابة هدية عظيمة لأي فريق يتواجد فيه، وعلى مسؤولي المنتخب المغربي أن يفخروا ويسعدوا كثيرا بامتلاك لاعب مثله".

وفي محاولة لتشبيه أسلوب لعبه بلاعبين بارزين، طُرحت العديد من الأسماء على جيرو أبرزها سيرجيو بوسكيتس لاعب برشلونة السابق، والثنائي الفرنسي المعروف باتريك فييرا ونغولو كانتي.

وأوضح جيرو "كل أصدقائي والعديد من زملائي حدثوني عن فييرا وبوسكيتس، وقالوا إن بوعدي مزيج بين هذين الاثنين. لا يزال أمامه طريق ليصل إلى مستواهما لكن هناك نقاط تشابه واضحة".

وتوقّع جيرو رحيل بوعدي عن ليل بعد كأس العالم إلى وجهة كبيرة، مؤكدا أنه لا يتخيل اللاعب بقميص النادي الفرنسي في الموسم المقبل 2026-2027.

وقال "سيكون من الصعب على ليل الاحتفاظ به، الشيء الوحيد الذي يتعين عليه فعله هو تحسين اللمسة الأخيرة وتطوير إنهاء الهجمات، وهو أمر كثيرا ما نمزح معه بشأنه في الفريق".

وتابع "هو بحاجة إلى أن يكون أكثر شراسة أمام المرمى وإذا نجح في تحقيق ذلك فإنني أراه في ريال مدريد بدءا من الموسم المقبل، صفقة انتقاله ستتراوح بين 60 و70 مليون يورو (نحو 65 إلى 76 مليون دولار)".

ريال مدريد يراقب بوعدي

وفي هذا الشأن أوضحت صحيفة "ماركا" (Marca) الإسبانية أن ريال مدريد يضع الأرجنتيني إنزو فيرنانديز لاعب تشيلسي، كأولوية لتعزيز خط وسط الفريق.

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وأكدت أنه ورغم ذلك ستكون أنظار مسؤولي ريال مدريد برئاسة فلورنتينو بيريز "شاخصة وموجهة نحو بوعدي" على حد تعبيرها.

ويركّز بوعدي حاليا مع منتخب المغرب، على الوصول إلى أبعد نقطة ممكنة في كأس العالم تماما كما فعل الفريق في النسخة الماضية بقطر 2022، حين بلغ نصف النهائي.

ويواجه "أسود الأطلس" منتخب اسكتلندا في الجولة الثانية يوم الأحد المقبل عند الساعة 1:00 صباحا بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، ثم يختتم مبارياته في دور المجموعات بلقاء هايتي يوم 25 يونيو/حزيران الجاري بنفس التوقيت.

وحصد المنتخب المغربي النقطة الأولى في المونديال بعد تعادله مع البرازيل في المباراة الأولى بهدف لمثله.