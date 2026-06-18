الشوط الأكثر سلبية في التاريخ.. أرقام فارقة في مباراة غانا وبنما

حقق المنتخب الغاني فوزا متأخرا على بنما 1-0 الخميس في تورونتو بكندا، ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية عشرة لمونديال 2026 المقام في أمريكا الشمالية.

وسجل كاليب ييرينكي هدف الفوز في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع، ليحسم مباراة اتسمت بقوة المواجهة بين الفريقين.

وهذا هو الفوز الثاني لمنتخب أفريقي في النسخة الحالية بعدما تغلبت ساحل العاج على الإكوادور 1-0 في المجموعة الخامسة.

بينما بات البرتغالي كارلوس كيروش ثالث مدرب فقط يقود منتخبات في خمس نسخ من كأس العالم، مع إطلاق صافرة بداية لقاء غانا في مشاركتها الخامسة.

شباك نظيفة

حافظت غانا على شباكها نظيفة للمرة الثالثة في تاريخها في كأس العالم، منهية سلسلة من 10 مباريات متتالية في البطولة دون تحقيق ذلك، وجاءت مبارياتها السابقة التي حافظت فيها على شباكها نظيفة في انتصاراتها على التشيك في 2006 وصربيا في 2010.

لا تزال بنما دون أي نقطة في كأس العالم (خسرت 4 مباريات من أصل 4)، كما اهتزت شباكها أيضا في كل مباراة من مبارياتها الأربع في البطولة (12 هدفا).

هدف كاليب ييرينكي لصالح غانا في الدقيقة 94 و4 ثوان هو أكثر هدف متأخر يسجله منتخب غانا في مباراة بكأس العالم، باستثناء الوقت الإضافي.

وبعمر 20 عاما و153 يوما، أصبح ييرينكي ثاني أصغر لاعب يسجل لمنتخب النجوم السوداء في البطولة، بعد درامان هامينو الذي هز شباك الولايات المتحدة الأمريكية في 2006 وهو بعمر 20 عاما و82 يوما.

الهدفان الوحيدان اللذان سجلا في الدقيقة 90 أو ما بعدها في كأس العالم 2026 حتى الآن حققا فوزا بنتيجة 1-0 لمنتخبات أفريقية، حيث سجل كاليب ييرينكي هدفا لغانا ضد بنما وسجل أماد ديالو هدفا لساحل العاج ضد الإكوادور – وكانت هذه هي الانتصارات الوحيدة لأفريقيا في هذه البطولة حتى الآن (فوزان و4 تعادلات و4 هزائم).

أيو يكتب التاريخ

أصبح جوردان أيو رابع لاعب يمثل غانا في ثلاث نسخ مختلفة من كأس العالم، لينضم إلى أسامواه جيان وسولي مونتاري وشقيقه أندريه أيو، وبعمر 34 عاما و185 يوما، تجاوز أيضا دينيس أودوي ليصبح أكبر لاعب يشارك مع غانا في تاريخ كأس العالم.

لم تشهد مباراة غانا وبنما سوى ثلاث تسديدات في الشوط الأول، وهو أقل عدد من التسديدات في الشوط الأول من مباراة في كأس العالم على الإطلاق (منذ 1966)، وهو نفس عدد التسديدات في مباراة الأرجنتين ضد أستراليا (2022) وهولندا ضد الأرجنتين (2014) والبرتغال ضد كوريا الجنوبية (2002).

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فشلت غانا في توجيه أي تسديدة في الشوط الأول ضد بنما، لتصبح أول فريق لا يسجل أي محاولة قبل نهاية الشوط الأول في مباراة كأس العالم منذ فرنسا في نهائي 2022 ضد الأرجنتين.

لم تستقبل بنما أي تسديدة حتى الدقيقة 48 ضد غانا وهو رقم إيجابي إذ كانت تتلقى محاولة واحدة في أول 10 دقائق من كل مباراة من مبارياتها الثلاث السابقة في كأس العالم.

سجلت بنما نسبة استحواذ بلغت 62% و502 تمريرة ناجحة ضد غانا، أعلى نسبة استحواذ لها في تاريخ مشاركاتها بكأس العالم إذ لم تسجل من قبل أكثر من 40% استحواذ أو 350 تمريرة ناجحة في أي من مبارياتها الثلاث السابقة في كأس العالم.

سجل خوسيه كوردوبا رقما قياسيا جديدا في عدد التمريرات الناجحة للاعب بنمي في مباراة واحدة من كأس العالم، وذلك خلال الشوط الأول فقط، حيث أكمل 63 تمريرة، وتجاوز بذلك الرقم القياسي السابق البالغ 51 تمريرة، والذي سجله إريك ديفيز في 2018. وأنهى كوردوبا المباراة بـ91 تمريرة مكتملة.