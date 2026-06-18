اقترحها جزائري وأحدثت ثورة "مواهب الشتات".. ما قواعد أهلية الفيفا؟

جاء الأداء ‌‌‌‌المذهل الذي قدمه منتخب المغرب أمام البرازيل في أولى مبارياتهما بكأس العالم لكرة القدم، والتعادل المفاجئ للرأس الأخضر أمام إسبانيا، ضمن ثمار سياسة استيعاب مدروسة للاعبين من مختلف أنحاء ⁠⁠⁠⁠أوروبا لتعزيز صفوف المنتخبات بشكل كبير بمواهب قادمة من الشتات.

فقد وُلد جميع اللاعبين الـ 11 الذين شاركوا في التشكيلة الأساسية للمغرب خارج البلاد وتدربوا في أندية أوروبية، باستثناء الحارس ياسين بونو الذي وُلد في كندا، لكنه نشأ في المغرب.

ووجهت أغلب الدول الأفريقية خلال ⁠⁠⁠⁠العقدين الماضيين أنظارها إلى الجاليات المهاجرة في أوروبا للبحث عن لاعبين، وتمكنت من تحسين قدراتها التنافسية بشكل كبير، ولا سيما الرأس الأخضر، التي يبلغ سكانها نحو 600 ألف نسمة، فاعتمدت على لاعبين وُلِدوا أو نشأوا في أوروبا في تأهلها المفاجئ إلى كأس العالم، في حين أنها لم تكن قد شاركت حتى التصفيات ⁠⁠⁠⁠قبل ما يزيد قليلا على عقدين من الزمن.

وأحدثت الهجرة العالمية والتغييرات الكبيرة في قواعد الأهلية التي وضعها الاتحاد الدولي للعبة (الفيفا) والبحث المتواصل عن المواهب في الشتات، تغييرا كبيرا في مشهد كرة القدم العالمية.

ما قواعد أهلية الفيفا؟

يجب أن يكون جميع اللاعبين المشاركين في كأس العالم حاملين جنسية البلد الذي يمثلونه، ويتم إجراء فحص فعلي لجوازات السفر. ولتجنب قيام دول بمنح جوازات سفر لأجانب بهدف تعزيز تشكيلاتها بشكل غير نزيه، يجب أن يكون اللاعبون قد أقاموا خمس سنوات في ذلك البلد أو أن ‌‌‌‌يكون أحد والديهم أو أجدادهم وُلِد هناك.

في النسخ الأولى من كأس العالم، لم تكن هناك قواعد للأهلية، ولعب لويس مونتي مع الأرجنتين في النسخة الأولى من البطولة عام 1930، ثم لعب مع إيطاليا بعدها بأربع سنوات بعد أن انتقل إلى هناك للانضمام إلى نادي يوفنتوس. وفرض الفيفا لاحقا سياسة صارمة تنص على أنه بمجرد أن يخوض اللاعب مباراة دولية في مسابقة رسمية على أي مستوى، فإنه يظل مرتبطا بذلك البلد دون استثناء.

الجزائري راوراوة صانع المقترح

كانت الاتحادات الوطنية في شمال أفريقيا من أوائل الداعين إلى السماح للاعبين بتغيير الولاء الرياضي. وقال محمد راوراوة، الرئيس السابق للاتحاد الجزائري لكرة القدم، الذي كان أحد صانعي هذا الاقتراح: "لم نكن نرى أنه من العدل أن يتم اختيار لاعبين (من أصول أفريقية) للعب في منتخبات الناشئين بالدول الأوروبية، ثم ⁠⁠⁠⁠لا يحصلون أبدا على فرصة اللعب على مستوى المنتخبات الأولى. كان اقتراحنا هو منح هؤلاء اللاعبين الحرية والحق في ⁠⁠⁠⁠الاختيار".

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وأضاف: "وجود هؤلاء اللاعبين يمثل فائدة كبيرة للعديد من المنتخبات الأفريقية. فهو يرفع من مستوى كرة القدم ككل". وعدل الفيفا لوائحه في عام 2003، مما سمح للاعبين بتغيير الولاء الرياضي شريطة أن يثبتوا أهليتهم للجنسية المزدوجة وألا يكونوا قد لعبوا سابقا على مستوى المنتخبات الأولى. وفرض الفيفا حدا أقصى للعمر يبلغ 21 عاما لإجراء هذا التغيير، لكنه سمح لاحقا للاعبين من جميع الأعمار بالتقدم ⁠⁠⁠⁠لتمثيل دول أخرى على المستوى الدولي.

عنتر يحيى أول المستفيدين

كان المدافع عنتر يحيى أول من استفاد من القاعدة الجديدة، حيث ظهر لأول مرة مع منتخب الجزائر تحت 23 عاما في مباراة بتصفيات الألعاب الأولمبية في يناير/كانون الثاني 2004. ⁠⁠⁠⁠وجاء ظهوره الأول مع المنتخب الأول بعدها بأسبوعين. وكان قد لعب سابقا مع منتخب فرنسا تحت ⁠⁠⁠⁠20 عاما. ويجب أن يوافق الفيفا على أي تغيير للولاء بعد تقديم طلب رسمي.

ومثل بيير-إيمريك أوباميانغ وفريدريك كانوتي فرنسا على مستوى الناشئين ثم قاما بتغيير الولاء ليحصد كل منهما لقب أفضل لاعب كرة قدم أفريقي في العام. أما قائد منتخب السنغال كاليدو كوليبالي، فقد خاض أكثر من 100 مباراة دولية منذ أن غير ولاءه لصالح هذه الدولة الواقعة في غرب أفريقيا، بعد أن لعب ‌‌‌‌مع منتخب فرنسا تحت 20 عاما.

واستفاد البعض خارج أفريقيا أيضا، إذ انتقل ديكلان رايس، الذي شارك في مختلف الفئات العمرية لمنتخبات أيرلندا، إلى إنجلترا، وبرز كلاعب أساسي في خط الوسط.

تأثير قواعد الأهلية على كأس العالم

تضم كأس العالم الحالية عددا استثنائيا يبلغ 289 لاعبا، أي ما يقارب 25 في المئة من المشاركين في البطولة المقامة في كندا والمكسيك ‌‌‌‌والولايات ‌‌‌‌المتحدة، يمثلون دولا لم يُولدوا فيها. وقام عدد منهم بذلك بعد تغيير الولاء الرياضي، ويحصدون الآن ثمار ذلك بفرصة اللعب على أكبر ساحة في اللعبة.

ومن الأمثلة على ذلك اللاعب الشاب إبراهيم مباي، الذي سجل هدفا للسنغال ضد فرنسا يوم الثلاثاء، بعد أقل من عام على آخر مشاركة له مع المنتخب الفرنسي على مستوى الناشئين.