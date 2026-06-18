رياضة|كأس العالم 2026|كندا

استغلال الإحباط.. كيروش يكشف سر الانتصار الصعب على بنما

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TORONTO, ONTARIO - JUNE 17: Carlos Queiroz, Head Coach of Ghana, celebrates the team's first goal scored by Caleb Yirenkyi #3 (not pictured) during the FIFA World Cup 2026 Group L match between Ghana and Panama at Toronto Stadium on June 17, 2026 in Toronto, Ontario. Dan Mullan/Getty Images/AFP (Photo by Dan Mullan / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
كارلوس كيروش يحتفل مع الجماهير الغانية بهدف الانتصار (الفرنسية)
Published On 18/6/2026

أشاد البرتغالي المخضرم كارلوس كيروش، المدير الفني لمنتخب غانا، بالشخصية التي أظهرها لاعبوه خلال الفوز القاتل على بنما بهدف دون رد، في افتتاح مشوار المنتخبين بالمجموعة الثانية عشرة من كأس العالم 2026.

وأكد كيروش، في تصريحات لشبكة "بي إن سبورتس" عقب المباراة، أن المواجهة كانت صعبة للغاية على المنتخبين، مشيرا إلى أن لاعبيه عانوا كثيرا في فترات عديدة من اللقاء.

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وقال: "كانت مباراة صعبة جدا للمنتخبين، وبدأنا ونحن نعاني. كنا نحاول صناعة الفرص، لكننا واجهنا أيضا بعض اللحظات الصعبة".

وأوضح المدرب البرتغالي أن أداء منتخب غانا تحسن بشكل ملحوظ بعد الاستراحة، إذ نجح اللاعبون في فرض سيطرتهم على مجريات اللقاء، مضيفا: "في الشوط الثاني حاولنا أن نتحسن ونسيطر على المباراة، وتمكنا من إنهائها بأفضل صورة".

وأشار كيروش إلى أن تراجع الحالة المعنوية لمنتخب بنما بسبب إهدار الفرص منح لاعبيه فرصة حسم المواجهة، قائلا: "عندما بدأ منتخب بنما يشعر بالإحباط بسبب عدم استغلال الفرص، كانت تلك فرصتنا للتسجيل وإنهاء المباراة، وهو ما تحقق بالفعل".

واختتم مدرب غانا تصريحاته بالإشادة بالروح القتالية التي تحلى بها لاعبوه، موضحا أنهم أظهروا شخصية قوية في الأوقات الحاسمة، ومؤكدا: "اللاعبون أظهروا شخصية رائعة عندما كان علينا أن نقاتل ونكافح، ولعبنا بروح المجموعة في الشوط الثاني، وهذا بالضبط ما كنا نحتاج إليه".

وحقق منتخب غانا فوزا ثمينا على بنما بهدف متأخر، ليحصد أول ثلاث نقاط له في المجموعة الثانية عشرة، ويبدأ مشواره في مونديال 2026 بانتصار مهم.

المصدر: وكالات

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