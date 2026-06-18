استغلال الإحباط.. كيروش يكشف سر الانتصار الصعب على بنما

أشاد البرتغالي المخضرم كارلوس كيروش، المدير الفني لمنتخب غانا، بالشخصية التي أظهرها لاعبوه خلال الفوز القاتل على بنما بهدف دون رد، في افتتاح مشوار المنتخبين بالمجموعة الثانية عشرة من كأس العالم 2026.

وأكد كيروش، في تصريحات لشبكة "بي إن سبورتس" عقب المباراة، أن المواجهة كانت صعبة للغاية على المنتخبين، مشيرا إلى أن لاعبيه عانوا كثيرا في فترات عديدة من اللقاء.

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وقال: "كانت مباراة صعبة جدا للمنتخبين، وبدأنا ونحن نعاني. كنا نحاول صناعة الفرص، لكننا واجهنا أيضا بعض اللحظات الصعبة".

وأوضح المدرب البرتغالي أن أداء منتخب غانا تحسن بشكل ملحوظ بعد الاستراحة، إذ نجح اللاعبون في فرض سيطرتهم على مجريات اللقاء، مضيفا: "في الشوط الثاني حاولنا أن نتحسن ونسيطر على المباراة، وتمكنا من إنهائها بأفضل صورة".

وأشار كيروش إلى أن تراجع الحالة المعنوية لمنتخب بنما بسبب إهدار الفرص منح لاعبيه فرصة حسم المواجهة، قائلا: "عندما بدأ منتخب بنما يشعر بالإحباط بسبب عدم استغلال الفرص، كانت تلك فرصتنا للتسجيل وإنهاء المباراة، وهو ما تحقق بالفعل".

واختتم مدرب غانا تصريحاته بالإشادة بالروح القتالية التي تحلى بها لاعبوه، موضحا أنهم أظهروا شخصية قوية في الأوقات الحاسمة، ومؤكدا: "اللاعبون أظهروا شخصية رائعة عندما كان علينا أن نقاتل ونكافح، ولعبنا بروح المجموعة في الشوط الثاني، وهذا بالضبط ما كنا نحتاج إليه".

وحقق منتخب غانا فوزا ثمينا على بنما بهدف متأخر، ليحصد أول ثلاث نقاط له في المجموعة الثانية عشرة، ويبدأ مشواره في مونديال 2026 بانتصار مهم.