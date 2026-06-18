إنجاز تاريخي لمنتخب المغرب في تصنيف فيفا

قفزة تاريخية لـ "أسود الأطلس" في الترتيب العالمي، إذ أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) في أحدث تصنيف للمنتخبات عن تحقيق المنتخب المغربي إنجازا غير مسبوق بارتقائه إلى المركز السادس عالميا، لأول مرة في تاريخ كرة القدم المغربية والعربية.

وأظهر التصنيف الحي عبر موقع الفيفا الرسمي ارتفاع رصيد "أسود الأطلس" إلى 1755.62 نقطة، متجاوزا رقمه السابق (1755.10 نقطة) الذي وضعه في المركز السابع خلال التحديث الصادر في 4 يونيو/حزيران الجاري.

ترتيب تصنيف الفيفا للمنتخبات الخمسة الأوائل..

الأرجنتين: المركز الأول (1889.06 نقطة).

فرنسا: المركز الثاني (1887.11 نقطة).

إسبانيا: المركز الثالث (1856.03 نقطة).

إنجلترا: المركز الرابع (1822.68 نقطة).

البرازيل: المركز الخامس (1765.34 نقطة).

تعادل المغرب مع البرازيل في كأس العالم 2026

جاء هذا التقدم الملحوظ في تصنيف الفيفا تتويجا للأداء الاستثنائي الذي قدمه المنتخب المغربي السبت الماضي، حين فرض تعادلا إيجابيا (1-1) على نظيره البرازيلي ضمن منافسات المجموعة الثالثة في بطولة كأس العالم 2026.

وأشاد المحللون الرياضيون بالمستوى الفني والبدني القوي لـ "أسود الأطلس" في مباراتهم الافتتاحية، واصفين النتيجة بأنها "تعادل بطعم الفوز". وبهذه النتيجة الثمينة، أضاف كل منتخب نقطة واحدة إلى رصيده في المجموعة التي تضم أيضا منتخبي إسكتلندا وهايتي.

ويدخل المنتخب المغربي منافسات مونديال 2026 بطموحات عريضة وآمال كبيرة، مستمدا إلهامه من إنجازه التاريخي الخالد في كأس العالم (قطر 2022)، عندما كسر احتكار الكبار وأصبح أول منتخب عربي وأفريقي في التاريخ يبلغ الدور نصف النهائي، لينهي تلك النسخة في المركز الرابع عالميا.