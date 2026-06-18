لامين جمال في الواجهة.. ثورة في تشكيلة إسبانيا ضد السعودية

أثارت المباراة الأولى لإسبانيا أمام الرأس الأخضر لحساب الجولة الأولى من مونديال 2026 حالة من القلق داخل الأوساط الكروية في إسبانيا، بعدما قدم المنتخب أداء باهتا فتح باب النقاش حول إمكانية إجراء تغييرات واسعة في التشكيلة خلال المواجهة المقبلة أمام السعودية.

فقد اعتُبر أداء بعض اللاعبين دون المستوى المتوقع، ما دفع جزءا من الجماهير للمطالبة بإعادة النظر في الخيارات الأساسية قبل مباراة الأحد بحسب ما نقل موقع ماركا (Marca) الإسباني.

هل يبدأ لامين جمال أمام السعودية؟

أحد أبرز الإشكالات يتمثل في الجهة اليسرى من الهجوم، حيث لم ينجح اختبار غافي في هذا المركز، ما يجعل إعادة التجربة أمرا مستبعدا، ويفتح الباب أمام خيارات أخرى مثل داني أولمو أو يريمي بينو أو أليكس باينا.

في المقابل، لا يزال نيكو ويليامز غير جاهز بنسبة 100 في المئة، ما يزيد من تعقيد الحلول الهجومية أمام الجهاز الفني.

أما الخبر الإيجابي فيتمثل في الحالة الجيدة للامين جمال، الذي قد يعود إلى التشكيلة الأساسية بعد الأداء اللافت الذي قدمه خلال الدقائق القليلة التي شارك فيها في المباراة الأولى ضد منتخب الرأس الأخضر.

وفي خط الوسط، يبدو أن بيدري ورودري ثابتان في التشكيلة، بينما يبقى مركز فابيان رويز هو الأكثر عرضة للتغيير، مع وجود منافسة من ميكيل ميرينو أو حتى داني أولمو إذا وُظِّف في الوسط.

ويبقى القرار النهائي بيد المدرب لويس دي لا فوينتي، الذي سيكون أمام خيار حاسم، إما الاستمرار في النهج المعتاد، أو الدخول في أول تعديل كبير على التشكيلة بعد مباراة واحدة فقط من البطولة.