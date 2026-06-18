ريال مدريد يتعاقد مع ثالث لاعب مشارك في كأس العالم
Published On 18/6/2026
أعلن نادي ريال مدريد الإسباني عن توصله إلى اتفاق مع المدافع الفرنسي إبراهيما كوناتي لتوقيع عقد يمتد لأربع سنوات.
وأعلن العملاق المدريدي عن الصفقة يوم الخميس، بينما يتواجد كوناتي مع منتخب بلاده في كأس العالم، علما بأنه أصبح لاعبا حرا بعد انتهاء تعاقده مع ليفربول الإنجليزي.
وانضم كوناتي (27 عاما) إلى ليفربول عام 2021 قادما من لايبزيغ الألماني، وساهم المدافع الفرنسي في فوز الفريق بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز عام 2025 وكأس الاتحاد الإنجليزي عام 2022.
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وتعد صفقة إبراهيما كوناتي وعدا انتخابيا قطعه رئيس نادي ريال مدريد فلورنتينو بيريز قبل إعادة انتخابه هذا الشهر.
وبات كوناتي ثالث صفقة يبرمها ريال مدريد عقب عودة البرتغالي جوزيه مورينيو لقيادته خلفا لألفارو أربيلوا، بعد برناردو سيلفا ومارك كوكوريلا.
المصدر: رويترز