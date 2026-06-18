"أفسدوا تجربتي".. توخيل يهاجم فيفا بسبب مصوري كأس العالم

عبر مدرب المنتخب الإنجليزي توماس توخيل عن استيائه من طريقة تنظيم وجود المصورين خلال عزف النشيد الوطني قبل مواجهة إنجلترا وكرواتيا في كأس العالم 2026، مطالبا الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بالتدخل لتعديل هذا الإجراء.

وقال توخيل إنه لم يتمكن من مشاهدة لاعبيه أثناء ترديد نشيد "حفظ الله الملك"، بسبب وجود عدد كبير من المصورين الذين حجبوا رؤيته في تلك اللحظة، معتبرا أن ذلك أثر في تجربته في أول ظهور له في المونديال مع المنتخب الإنجليزي.

وأوضح المدرب الألماني أن اللحظة كانت مؤثرة للغاية بالنسبة له، مضيفا: "كنت أنتظر هذه اللحظة بفارغ الصبر، لكن وجود نحو 50 مصورا أمامي جعلني غير قادر على رؤية اللاعبين، وهذا أفسد جزءا من التجربة بالنسبة لي".

ورغم ذلك، نجح المنتخب الإنجليزي في تحقيق الفوز على كرواتيا بنتيجة 4-2، في مباراة شهدت بداية قوية لرفاق توخيل في البطولة.

وختم مدرب إنجلترا حديثه بالتأكيد على أن المشاركة في كأس العالم تمثل حلما كبيرا في مسيرته التدريبية، معتبرا أن مثل هذه اللحظات تحمل قيمة عاطفية خاصة لا يمكن تكرارها بسهولة.