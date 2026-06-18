أرقام رائعة.. لويس دياز يسطع أمام أوزبكستان

فازت كولومبيا على أوزبكستان التي تشارك للمرة الأولى في كأس العالم لكرة القدم بنتيجة 3-1 الأربعاء، بفضل أداء ملهم من لويس دياز أمام 80 ألف متفرج على ملعب "أزتيكا" ضمن منافسات المجموعة الحادية عشرة.

ولم يخسر المنتخب الكولومبي في آخر أربع مباريات له في كأس العالم (فاز في ثلاث وتعادل في واحدة)، معادلا أطول سلسلة انتصارات متتالية له في البطولة (4 مباريات في عام 2014).

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وخسر المنتخب الكولومبي في مباراتين فقط من أصل 10 مباريات خاضها قبل ذلك (فاز في سبع وتعادل في واحدة) منذ عام 2014.

خسرت منتخبات آسيا في 13 من أصل 14 مباراة شاركت فيها لأول مرة في كأس العالم – الاستثناء الوحيد كان تعادل الكويت 1-1 مع التشيك (تشيكوسلوفاكيا آنذاك) عام 1982.

ومع ذلك، سجلت كل من أوزبكستان والأردن أهدافا في أول ظهور لهما في عام 2026، وهو إنجاز لم تحققه سوى الكويت في عام 1982 والسعودية في عام 1994 (1-2 ضد هولندا) بين المنتخبات الآسيوية التي تشارك لأول مرة.

كان منتخب أوزبكستان أول فريق يفشل في تسجيل أي لمسة داخل منطقة جزاء الخصم خلال الشوط الأول من مباراة في كأس العالم عام 2026، وجاءت أول لمسة له داخل منطقة جزاء الخصم في الدقيقة 60، عندما سجل هدفه الأول في تاريخه في كأس العالم.

توهج دياز

يُعدّ لويس دياز أول لاعب في كأس العالم هذا العام يُسجّل هدفا ويقدم تمريرة حاسمة ويُصيب القائم في المباراة نفسها، كما أنه ثاني لاعب كولومبي فقط يُسجّل ويقدم تمريرة حاسمة في مباراة واحدة في كأس العالم منذ بدء تسجيل الإحصائيات في عام 1966، بعد خاميس رودريغيز ضد اليابان في عام 2014.

ساهم دياز في تسجيل هدف في كل من مبارياته الست الأخيرة مع منتخب كولومبيا (أربعة أهداف، أربع تمريرات حاسمة)، حيث قدم الجناح ثلاث تمريرات حاسمة في آخر ثلاث مباريات له في هذه السلسلة، بما في ذلك تمريرة حاسمة لدانيال مونيوز ضد أوزبكستان.

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سجل دانيال مونيوز الآن أربعة أهداف في 47 مباراة خاضها مع منتخب كولومبيا، وجاءت أهدافه الثلاثة الأخيرة في بطولات كبرى – هدفان في بطولة كوبا أمريكا عام 2024 وهدف واحد في مباراة كأس العالم اليوم ضد أوزبكستان.

سجل جامينتون كامباز الهدف الثالث لكولومبيا في الدقيقة 98:09، وهو أكثر هدف متأخر تسجله كولومبيا في مباراة بكأس العالم خارج الأشواط الإضافية.

سجلت كولومبيا أهدافا خلال الشوط الأول في ست من آخر 10 مباريات لها في كأس العالم. كما فازت في 10 من أصل 11 مباراة في البطولة عندما سجلت الهدف الأول، وكانت هزيمتها الوحيدة في أول مباراة لها في كأس العالم (خسرت 1-2 أمام أوروغواي في عام 1962).

أصبح فابيو كانافارو مدرب منتخب أوزبكستان رابع شخص في التاريخ يفوز بجائزة الكرة الذهبية ويشارك في كأس العالم لكرة القدم لاعبا ومدربا، لينضم بذلك إلى فرانز بيكنباور وأوليغ بلوخين وماركو فان باستن في تحقيق هذا الإنجاز.

رغم عدم تأهل إيطاليا، يُعدّ فابيو كانافارو مدرب أوزبكستان ثالث مدرب إيطالي يتولى قيادة منتخب في الجولة الأولى من كأس العالم عام 2026، بعد كارلو أنشيلوتي (البرازيل) وفينتشينزو مونتيلا (تركيا). وتملك الأرجنتين (6) وفرنسا (5) وإسبانيا (4) فقط عددا أكبر من المدربين، بينما لدى ألمانيا ثلاثة مدربين أيضا.