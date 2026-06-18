من رونالدو وميسي إلى مورا ومبابي.. صراع الأجيال يشعل دور المجموعات في المونديال

أصبح حارس مرمى الرأس الأخضر (40 عاما) نجما في بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026، فيما سجل مراهق سنغالي هدفا في ظهوره الأول بالمونديال.

وخلال السطور التالية، نلقي الضوء على بعض أكبر وأصغر اللاعبين سنا مع دخول البطولة، التي تقام في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، بمشاركة 48 منتخبا لأول مرة، أسبوعها الثاني.

النجوم الكبار

لا يوجد مكان أفضل للبدء من الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو (41 عاما)، حيث يشعر النجم المخضرم بخيبة أمل لعدم تمكنه من هز الشباك في تعادل منتخب بلاده 1-1 مع منتخب الكونغو الديمقراطية، مساء الأربعاء بالتوقيت المحلي.

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أن رونالدو أصبح أكبر لاعب ميداني سنا يشارك أساسيا في إحدى مباريات كأس العالم.

وقاد الكرواتي لوكا مودريتش (40 عاما) منتخب بلاده لنهائي كأس العالم 2018 في روسيا، لكنه بدأ بداية متعثرة أمام إنجلترا مساء الأربعاء، عندما تسببت مخالفة ارتكبها في ركلة جزاء سجلها هاري كين.

وتم استبدال لاعب خط الوسط المحنك قبل مرور ساعة من اللعب في مباراة خسرها المنتخب الكرواتي 2-4 أمام نظيره الإنجليزي.

ويوجد العديد من حراس المرمى الذين يبلغون من العمر 40 عاما في قوائم المنتخبات المشاركة بكأس العالم، وقد يكون حارس مرمى ألمانيا مانويل نوير الأشهر بين هؤلاء، لكن حارس مرمى الرأس الأخضر فوزينيا انضم لقائمة الأسماء اللامعة.

ولعب هذا الحارس المغمور دورا محوريا في تعادل تاريخي لمنتخب الرأس الأخضر، الذي يشارك لأول مرة في المونديال، مع المنتخب الإسباني (بطل أوروبا) بدون أهداف، وتأمل والدته في حضور مباراة الفريق القادمة مساء الأحد بالتوقيت المحلي ضد أوروغواي في ميامي، ضمن منافسات المجموعة الثامنة.

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ويتمتع الساحر الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي سيبلغ 39 عاما الأسبوع المقبل، بحيوية لافتة، وقد تألق في مباراة منتخب بلاده الافتتاحية بتسجيله ثلاثة أهداف (هاتريك) في مرمى الجزائر.

النجوم الصاعدة

وحظي لاعب منتخب المكسيك الشاب جيلبرتو مورا بتشجيع حار من جماهيره عند دخوله كبديل في الشوط الثاني من المباراة التي شهدت فوز أصحاب الأرض 2-0 على جنوب أفريقيا في المباراة الافتتاحية للمونديال.

ويلعب لاعب الوسط الصاعد (17 عاما) وهو أصغر لاعب في قوائم المنتخبات المشاركة بكأس العالم 2026، مع نادي تيخوانا بالدوري المكسيكي الممتاز، وتتابعه العديد من الأندية الأوروبية الكبرى.

وبلا شك، ستكون الأضواء مسلطة على مورا خلال لقاء المكسيك القادم في المونديال أمام منتخب كوريا الجنوبية، مساء الخميس بالتوقيت المحلي في مدينة غوادالاخارا.

من جانبه، أحدث مهاجم منتخب السنغال إبراهيم مباي تأثيرا فوريا في أول ظهور له بكأس العالم.

وشارك مباي، المولود في فرنسا والبالغ من العمر 18 عاما، في الدقيقة 75 من عمر مباراة فريقه منتخب السنغال ضد فرنسا في المجموعة التاسعة، وسجل هدفا في الوقت المحتسب بدلا من الضائع للمباراة التي خسرها منتخب (أسود التيرانغا) 1-3 أمام كيليان مبابي ورفاقه.

ويلتقي منتخب السنغال مع نظيره النرويجي مساء الاثنين المقبل بالتوقيت المحلي، حيث يتعين عليه الفوز للحفاظ على آماله في التأهل للأدوار الإقصائية.

كما برز أيوب بوعدي (18 عاما) في خط وسط المغرب خلال تعادله 1-1 مع البرازيل في المجموعة الثالثة، حيث لعب النجم الواعد لمنتخب فرنسا للشباب، لكنه انتقل إلى المغرب قبل انطلاق كأس العالم مباشرة.

وشارك المهاجم المصري اليافع حمزة عبد الكريم (18 عاما)، كبديل في تعادل منتخب (الفراعنة) 1-1 مع منتخب بلجيكا بالمجموعة السابعة، حيث نزل بدلا من محمد صلاح، قائد الفريق، في الدقيقة 76.

من ناحيته، عاد النجم الإسباني لامين جمال، أبرز المواهب الشابة في البطولة، والذي سيبلغ 19 عاما الشهر المقبل، إلى الملاعب مؤخرا بعد تعافيه من إصابة في أوتار الركبة، حيث شارك كبديل في مباراة إسبانيا ضد الرأس الأخضر التي انتهت بالتعادل بدون أهداف.