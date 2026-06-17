43 دقيقة تكفي.. هالاند يدخل تاريخ النرويج في كأس العالم

لم يحتج النجم النرويجي إيرلينغ هالاند سوى 43 دقيقة ليكتب صفحة جديدة في تاريخ منتخب النرويج في كأس العالم، وذلك خلال الفوز الكبير على العراق بنتيجة 4-1 ضمن الجولة الأولى من مونديال عام 2026.

ودخل هالاند المباراة وعينه على قيادة منتخب بلاده إلى بداية مثالية، لكنه خرج منها وقد حقق أكثر من ذلك بكثير.

فبعد أن افتتح التسجيل في الدقيقة 29، عاد المهاجم البالغ من العمر 25 عاما ليضيف هدفا ثانيا قبل نهاية الشوط الأول، مؤكدا مرة أخرى أنه أحد أكثر المهاجمين حسما في كرة القدم العالمية.

هذه الثنائية لم تمنح النرويج أفضلية مريحة في المباراة فحسب، بل سمحت أيضا لهالاند بمعادلة عدد الأهداف التي سجلها النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي في تاريخ مشاركاته بكأس العالم.

والمثير أن ليفاندوفسكي احتاج إلى 630 دقيقة من اللعب في المونديال للوصول إلى هذا الرقم، بينما نجح هالاند في تحقيقه خلال 43 دقيقة فقط.

الهداف التاريخي

ولم يتوقف إنجاز مهاجم مانشستر سيتي عند هذا الحد، إذ أصبح أيضا الهداف التاريخي لمنتخب النرويج في نهائيات كأس العالم، رغم أن هذه النسخة تمثل أول ظهور له على أكبر مسرح كروي عالمي.

ويؤكد هذا الانطلاق القوي كل التوقعات التي وضعت هالاند ضمن أبرز المرشحين للفوز بالحذاء الذهبي للمسابقة. فالمهاجم النرويجي لا يكتفي بتسجيل الأهداف، بل يبدو قادرا على صناعة الفارق في كل هجمة يشارك فيها، وهو ما يجعل الدفاعات المنافسة أمام مهمة معقدة للغاية خلال بقية مشوار البطولة.

وبهذه البداية النارية، بعث هالاند رسالة واضحة إلى منافسيه مفادها أن النرويج لا تشارك في كأس العالم من أجل الظهور فقط، بل تملك لاعبا قادرا على تغيير مصير المباريات بمفرده وقيادة منتخب بلاده إلى أبعد نقطة ممكنة في البطولة.