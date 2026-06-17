"معجزة لن تتكرر".. إشادات عالمية بهاتريك ميسي التاريخي أمام الجزائر

خطف النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الأنظار في أول مشاركة له بكأس العالم عام 2026، بعد تسجيله ثلاثية تاريخية "هاتريك" في شباك المنتخب الجزائري، خلال المباراة التي جمعت بين الفريقين فجر اليوم الأربعاء.

واحتفلت اتحادات رسمية وحسابات رياضية ومدونون عبر المنصات بالهاتريك الذي سجله ميسي وجعله في صدارة هدافي كأس العالم التاريخيين بالشراكة مع الألماني ميروسلاف كلوزه (16 هدفا).

واحتفى الحساب الرسمي للمنتخب الأرجنتيني لكرة القدم – الناطق بالإنجليزية – برقم ميسي التاريخي، واكتفى بوضع صورة لميسي معلقا عليها "معجزة لن تتكرر".

واحتفى حساب كأس العالم التابع للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بثلاثية ميسي، ونشر قائمة هدافي البطولة، وكتب عليها: "ليونيل ميسي يصبح الآن الهداف التاريخي لكأس العالم (بالشراكة)".

أما حساب الفيفا نفسه فقال: "الهداف التاريخي لكأس العالم (بالشراكة)، والمباراة رقم 200 في مسيرته الدولية مع الأرجنتين، ويعزز رقمه القياسي بـ27 مباراة في تاريخ المونديال، بالإضافة إلى الهاتريك الأول له على الإطلاق في كأس العالم".

واحتفت حسابات رياضية عالمية بإنجاز ميسي التاريخي، منها حساب الدوري الأمريكي لكرة القدم، وحساب "سوفا سكور" الخاص بإحصائيات كرة القدم

وعلى الصعيد العربي، تغنى ناشطون ومدونون بأداء ميسي وكتابة التاريخ من جديد في كأس العالم عام 2026.

وقال الصحفي الرياضي المغربي أشرف بن عياد في فيديو شاركه عبر منصة "إكس": "أسطورة لن تتكرر، أول لاعب يشارك في 6 كؤوس عالمية متتالية، هداف كأس العالم، واليوم سجل الهاتريك ليؤكد مرة أخرى أنه الأفضل في التاريخ بمسافة عن الآخرين"

وأضاف: "صحيح العالم شهد أساطير كثيرة لكن ما يحققه ميسي منذ سنوات طويلة شيء لن يتكرر".

بدوره، كتب المراسل الرياضي حسين ياسين: "لمن لا يزال لديه شك، ديمبيلي رائع، مبابي رهيب، أوليسه موهبة خارقة، ويمكن أن تضيفوا من تريدون، لكن ميسي من كوكب آخر بالنسبة لهم، كل نجوم العالم الآخرين لا يمكن مقارنتهم به، من يفهم كرة القدم مستحيل أن يفعل ذلك".

وخسر "محاربو الصحراء" أمام حامل لقب النسخة الماضية بنتيجة 3-0 بأقدام ميسي، الذي افتتح سجله التهديفي في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات المجموعة العاشرة، التي تضم أيضا منتخبي النمسا والأردن.

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وتأتي هذه البداية القوية للمنتخب الأرجنتيني بقيادة نجمه الأول ميسي في هذا المونديال، في رسالة واضحة من الفريق اللاتيني برغبته في الحفاظ على لقبه الذي حققه في كأس العالم قطر عام 2022.